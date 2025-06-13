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У Миколаєві тимчасово обмежать рух на одному з перехресть Заводського району

Перехрестя вулиць Пограничної та 3-ї Слобідської. Скриншот з Google MapsПерехрестя вулиць Пограничної та 3-ї Слобідської. Скриншот з Google Maps

З 13 червня в Миколаєві тимчасово зупинять рух транспорту на перехресті вулиць Пограничної та 3-ї Слобідської. Обмеження пов’язані з реконструкцією тепломагістралі, яку проводитиме Миколаївська ТЕЦ. 

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Планується, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно чотири дні — до 16 червня включно.

Водіїв закликають враховувати тимчасові обмеження при плануванні маршрутів і дотримуватись правил дорожнього руху в районі проведення робіт.

Нагадаємо, Миколаївська ТЕЦ планує реконструкцію 700 метрів тепломагістралей на вулицях 3-я та 6-та Слобідська. Попередня загальна вартість робіт становить понад 70 мільйонів гривень.

Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві планують встановити нові дорожні знаки та облаштувати пішохідні переходи на кількох вулицях.

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