У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Рух транспорту вздовж проспекту Центрального. Фото архів «МикВісті»

У Миколаєві планують встановити нові дорожні знаки та облаштувати пішохідні переходи на кількох вулицях.

Проєкт відповідного рішення винесено на розгляд позачергового засідання виконавчого комітету, яке заплановане на 6 червня, повідомляють «МикВісті».

На вулиці Водопровідній — від проспекту Центрального до Морехідної — запровадять односторонній рух.

Також встановлять знаки «Зупинку заборонено» з табличками, що вказують зону дії на таких вулиця:

на вул. Адміральській, 4А — з обох боків;

на проспекті Миру, 1/1;

на вул. Ігоря Бедзая — від вул. Олексія Вадатурського до вул. Захисників Миколаєва (непарна сторона);

на проспекті Центральному — від вул. Рюміна до будинку №49 (непарна сторона).

Крім того, на перехресті вулиць Ігоря Бедзая та Олексія Вадатурського встановлять знак «Дати дорогу».

Зміни стосуються також пішохідної інфраструктури: на вулиці Курортній перенесуть перехід, розташований біля пологового будинку №3, а на перехресті з вулицею Київською облаштують нові пішохідні переходи.

Встановлення відповідних технічних засобів доручено КСМЕПу. Після розроблення і погодження схем з патрульною поліцією проєкт впроваджуватимуть на місцях.

Що з паркування у Миколаєві?

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Ще до повномасштабної війни мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування хочуть доручити Управлінню транспорту міської ради.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25.

Вже у грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. А послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

У січні 2024 року депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва. А згодом Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.

Вже у липні 2024 року у місті почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради — у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Станом на вересень 2024 року за понад два місяці роботи інспекторів у Миколаєві до міського бюджету надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів за порушення правил паркування.

У грудні 2024 року виконавчий комітет міської ради затвердив місця для платного паркування у центрі Миколаєва. Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олег Кукса в коментарі «МикВісті» уточнив, що наразі затвердили лише локації для майбутніх паркувальних майданчиків.

Згодом стало відомо, що з 1 травня місце для платного паркування автомобілів у Миколаєві коштуватиме 20 гривень на годину. Водночас виконком змінив графік роботи майданчиків для платного паркування автомобілів.

Відомо, що у центрі міста не вводитимуть платне паркування на кількох вулицях, зокрема на Спаській, Захисників міста, Набережній, а також на парковці біля будівлі міської ради.