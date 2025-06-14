На Миколаївщині минула доба пройшла без обстрілів
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- Альона Коханчук
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9:22, 14 червня, 2025
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13 червня на території Миколаївської області не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація у щоденному зведенні.
«На території Миколаївської області обстріл не зафіксований», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 13 червня сили протиповітряної оборони знищили вісім ударних безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївської областю.
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