На Миколаївщині минула доба пройшла без обстрілів. Ілюстративне фото: Facebook/ЗСУ

13 червня на території Миколаївської області не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація у щоденному зведенні.

«На території Миколаївської області обстріл не зафіксований», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 13 червня сили протиповітряної оборони знищили вісім ударних безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївської областю.