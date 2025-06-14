Вода є, але тиску немає: в Одесі третій день проблеми з водопостачанням

Ліквідація аварії на водогоні в Одесі. Фото: «Інфоксводоканал»

У суботу, 14 червня, і Одесі місцеві мешканці скаржаться на різке падіння тиску в мережах водопостачання. У місцевому водоканалі кажуть, що причина — масовий та одночасний набір води.

Як повідомили Інфоксводоканалі, аварійні роботи по відновленню завершені. Насосні станції працюють в посиленому режимі, однак не встигають підтримувати необхідний тиск. Одеситів запевнили, що відключень водопостачання немає і не планується.

«Наголошуємо, всі насосні станції працюють в посиленому режимі, втім тиск у мережі впав до критично низьких позначок. Повіривши чуткам з соцмереж, одесити масово та панічно відкрили всі крани одночасно, щоб запастись водою. Наш контакт-центр вже «лежить». Що робити, запитуєте ви?», – йдеться в повідомленні Інфоксводоканалу.

Компанія закликає мешканців до раціонального споживання води.

Нагадаємо, що станом на вечір 13 червня в Одесі вже другий день тривали роботи з ліквідації масштабної аварії на магістральному водогоні. Щоб дістатися до пошкодженої ділянки, аварійникам довелося майже добу зводити під’їзні шляхи та підготувати майданчик для важкої техніки.