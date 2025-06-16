Ремонт обладнання та медкабінетів: у Вознесенську на програму охорони здоров’я планують виділити понад ₴7 млн
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- Альона Коханчук
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11:44, 16 червня, 2025
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Вознесенська міська рада планує внести зміни до цільової Програми «Охорона здоров’я» на 2020–2027 роки. Згідно з проєктом рішення, у 2025 році передбачається реалізація нових проєктів вартістю понад 7 мільйонів гривень.
Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Вознесенської міської ради.
Як йдеться в документі, зміни стосуються переважно заходів і фінансування, передбачених на 2025 рік. До програми планується внести низку нових проєктів:
- Капітальний ремонт приміщення кабінету ангіографа на базі Комунального некомерційного підприємства «Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради — 3,13 мільйона гривень
- Ремонт медичного обладнання комп’ютерної томографії — 3 мільйони гривень
- Розширення відділення екстреної медичної допомоги, зокрема розробка проєктно-кошторисної документації — 200 тисяч гривень
- Утеплення хірургічного корпусу — 300 тисяч гривень
- Реконструкція благоустрою «Реабілітаційного парку фізичного відновлення» з виготовленням проєктної документації — 500 тисяч гривень
Усі ці витрати передбачено здійснити коштом міського бюджету у 2025 році.
Нагадаємо, що Вознесенська багатопрофільна лікарня отримала магнітно-резонансний томограф у листопаді 2024 року.
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