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Ремонт обладнання та медкабінетів: у Вознесенську на програму охорони здоров’я планують виділити понад ₴7 млн

КП КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР. Фото з сайту лікарні

Вознесенська міська рада планує внести зміни до цільової Програми «Охорона здоров’я» на 2020–2027 роки. Згідно з проєктом рішення, у 2025 році передбачається реалізація нових проєктів  вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Вознесенської міської ради.

Як йдеться в документі, зміни стосуються переважно заходів і фінансування, передбачених на 2025 рік. До програми планується внести низку нових проєктів:

  • Капітальний ремонт приміщення кабінету ангіографа на базі Комунального некомерційного підприємства «Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради — 3,13 мільйона гривень
  • Ремонт медичного обладнання комп’ютерної томографії — 3 мільйони гривень
  • Розширення відділення екстреної медичної допомоги, зокрема розробка проєктно-кошторисної документації — 200 тисяч гривень
  • Утеплення хірургічного корпусу — 300 тисяч гривень
  • Реконструкція благоустрою «Реабілітаційного парку фізичного відновлення» з виготовленням проєктної документації — 500 тисяч гривень

Усі ці витрати передбачено здійснити коштом міського бюджету у 2025 році.

Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що Вознесенська багатопрофільна лікарня отримала магнітно-резонансний томограф у листопаді 2024 року.

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