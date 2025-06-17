Росія запустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети, — Зеленський

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Цієї ночі Україна пережила одну з наймасштабніших і найжорстокіших атак з боку Росії: ворог випустив понад 440 ударних дронів та 32 ракети, зокрема по Києву.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У столиці частково зруйновано під’їзд житлового будинку — людей досі намагаються дістати з-під завалів. Загалом у місті пошкоджені будівлі в 8 районах, тривають рятувальні роботи.

Крім Києва, російські війська також вдарили по Одесі, Запоріжжю, Чернігівщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Київській області.

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Станом на ранок відомо про 15 загиблих та понад 75 поранених. Всім постраждалим надається допомога.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що атака є терористичним актом і закликав міжнародну спільноту — зокрема США та ЄС — до жорсткої та рішучої реакції:

«Це — чистий терор. Такі дії мають отримати належну відповідь. Терористи мають відчувати біль, а не мирні люди», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що вночі 17 червня російські війська атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, дитячий заклад, гаражі та кілька авто. У місті виникли пожежі.

Також Київ зазнав масштабної ракетної атаки з боку Росії. Внаслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерховому житловому будинку, обвалився один із під’їздів. Загинули 14 людей, ще 60 отримали поранення, тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки.