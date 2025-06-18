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В Одесі дозволили розважальним закладам працювати до 23:00

В Одесі подовжили роботу розважальних закладів до 23:00. Фото: 34travel.meВ Одесі подовжили роботу розважальних закладів до 23:00. Фото: 34travel.me

В Одеській області дозволили розважальним та обслуговуючим закладам працювати на годину довше — до 23:00.

Таке рішення ухвалили після розгляду звернень від місцевих підприємців, пише Одеська обласна військова адміністрація.

Як зазначили в ОВА, заклади можуть відкриватися з 7:00 ранку, однак вмикати музику в приміщеннях можна лише після 9:30. Це пов’язано з необхідністю дотримання загальнонаціональної хвилини мовчання, яка проводиться щодня о 9:00.

Нагадаємо, раніше журналісти перевірили наявність та доступність укриттів на двох найпопулярніших пляжах Одеси — Аркадії та Ланжероні. Російська ракета, залежно від свого типу, долітає до Одеси за 1-8 хвилин. Тому укриття мають знаходитися у безпосередній близькості до міських пляжів, аби відпочивальники могли оперативно дістатися них.

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