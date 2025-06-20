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ЄС може закрити Шенгенську зону для російських військових

Країни ЄС планують заборонити в'їзд до Шенгенської зони російським військовим.Фото: rada.gov.uaКраїни ЄС планують заборонити в'їзд до Шенгенської зони російським військовим.Фото: rada.gov.ua

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північних країн та Польщі у Таллінні затвердили спільне рішення про заборону на в'їзд до Шенгенської зони громадянам РФ, які брали участь в агресії проти України.

Про це повідомляє ERR.

Також на зустрічі були присутні єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер та представник служби прикордонної охорони Євросоюзу Frontex.

Міністри наполягають, що заборона на в’їзд до Шенгену для осіб, причетних до агресії, має залишатися чинною навіть після завершення бойових дій.

«Сотні тисяч російських громадян воювали проти незалежної європейської держави. Нам слід зайняти чітку позицію, що ці люди не зможуть вільно подорожувати в Шенгенській зоні. Ми не даватимемо їм посвідки на проживання, ми не даватимемо їм візи, оскільки всі ці люди, які там вбивали і знищували, становлять велику небезпеку для всіх нас», — зазначив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Нагадаємо, що Україна готується до впровадження спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з Європейським Союзом.

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