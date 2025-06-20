Миколаївські розміновувачі Нацполіції стали героями документального фільму

Презентація фільму "Без права на помилку" у Києві, фото Національної поліції

У Києві відбулася прем’єра документального фільму «Без права на помилку», присвяченого роботі вибухотехнічної служби Національної поліції України.

Стрічку знімали впродовж року у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, повідомляє Національна поліція України.

Проєкт реалізувало творче об’єднання KyivSky. Режисер фільму — Василь Київський, продюсерка — Вікторія Кратінова. У стрічці — виключно документальні кадри, без жодної постановки. Головні герої — реальні вибухотехніки, які щодня знешкоджують російські боєприпаси на деокупованих територіях.

За словами режисера Василя Київського, головна мета стрічки — не лише показати професіоналізм саперів, а й вшанувати пам’ять загиблих.

– Ми хотіли показати, як вибухотехніки ліквідовували найскладніші замінування російських терористів. Розмінували безліч селищ, міст, доріг, лісів, полів. Фільм про те, що для вибухотехніків немає боєприпасів, з якими б вони не впорались. Також мені б дуже хотілося, щоб всі українці розуміли, якою ціною даються розмінування нашої держави, - сказав Василь Київський.

Продюсерка Вікторія Кратінова додала, що пишається командою та можливістю донести ці історії до широкого глядача.

— Хочу подякувати родинам наших вибухотехніків – батькам, дружинам, дітям. Ви є надійним тилом для наших героїв. Можу уявити, як це важко, з яким серцем ви відпускаєте їх розміновувати наші території, - сказала Вікторія Кратінова.

Головний розміновувач поліції Миколаївської області Анатолій Чечельницький розказав про те, чим обстрілювали Миколаїв у 2022 році, скриншот з фільму

У фільмі, зокрема, автори поспілкувались з командиром вибухотехніків поліції у Миколаївській області Анатолієм Чечельницьким, який підірвався на протипіхотній міні під час одного з бойових завдань з розмінування. Одразу пісял реабілітації він повернувся на службу та продовжує знешкоджувати міни та нерозірвані боєприпаси.

Раніше повідомлялось, що МикВісті презентували у Миколаєві документальний фільм про Афанасіївку, затоплену після підриву Каховської ГЕС.

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