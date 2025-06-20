  • пʼятниця

    20 червня, 2025

  • 23.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 23.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські розміновувачі Нацполіції стали героями документального фільму

Презентація фільму Презентація фільму "Без права на помилку" у Києві, фото Національної поліції

У Києві відбулася прем’єра документального фільму «Без права на помилку», присвяченого роботі вибухотехнічної служби Національної поліції України. 

Стрічку знімали впродовж року у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, повідомляє Національна поліція України.

Проєкт реалізувало творче об’єднання KyivSky. Режисер фільму — Василь Київський, продюсерка — Вікторія Кратінова. У стрічці — виключно документальні кадри, без жодної постановки. Головні герої — реальні вибухотехніки, які щодня знешкоджують російські боєприпаси на деокупованих територіях.

За словами режисера Василя Київського, головна мета стрічки — не лише показати професіоналізм саперів, а й вшанувати пам’ять загиблих. 

– Ми хотіли показати, як вибухотехніки ліквідовували найскладніші замінування російських терористів. Розмінували безліч селищ, міст, доріг, лісів, полів. Фільм про те, що для вибухотехніків немає боєприпасів, з якими б вони не впорались. Також мені б дуже хотілося, щоб всі українці розуміли, якою ціною даються розмінування нашої держави, - сказав Василь Київський.

Продюсерка Вікторія Кратінова додала, що пишається командою та можливістю донести ці історії до широкого глядача.

— Хочу подякувати родинам наших вибухотехніків – батькам, дружинам, дітям. Ви є надійним тилом для наших героїв. Можу уявити, як це важко, з яким серцем ви відпускаєте їх  розміновувати наші території, - сказала Вікторія Кратінова.

Головний розміновувач поліції Миколаївської області Анатолій Чечельницький розказав про те, чим обстрілювали Миколаїв у 2022 році, скриншот з фільмуГоловний розміновувач поліції Миколаївської області Анатолій Чечельницький розказав про те, чим обстрілювали Миколаїв у 2022 році, скриншот з фільму

У фільмі, зокрема, автори поспілкувались з командиром вибухотехніків поліції у Миколаївській області Анатолієм Чечельницьким, який підірвався на протипіхотній міні під час одного з бойових завдань з розмінування. Одразу пісял реабілітації він повернувся на службу та продовжує знешкоджувати міни та нерозірвані боєприпаси. 

Раніше повідомлялось, що МикВісті презентували у Миколаєві документальний фільм про Афанасіївку, затоплену після підриву Каховської ГЕС.

Читайте також:

«Які бувають типи мін і як їх розрізняти? Розповідаємо».

Останні новини про: Мінна безпека

На Миколаївщині 11-річний хлопчик підірвався на вибухівці: він у лікарні
Темпи гуманітарного розмінування в Україні зросли на 50%
На Херсонщині чоловік травмувався намагаючись знешкодити дрон
Реклама

Читайте також:

новини

В мерії Миколаєва планують витратити ₴1 млн на виготовлення понад тисячі нагород

Аліна Квітко
новини

Реформа медицини Миколаєва: тепер ЛШМД та №1 хочуть приєднати до 4 лікарні

Аліна Квітко
новини

Повернення з полону, захист військових та допомога цивільним: у Миколаєві обговорили підсумки року у сфері прав людини

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть звільнити бізнес від сплати за зовнішню рекламу за 2022–2023 роки

Аліна Квітко
новини

Кім впевнений у суднобудівному потенціалі Миколаєва — будувати дрони та ракетні катери

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Мінна безпека

На Херсонщині чоловік травмувався намагаючись знешкодити дрон
Темпи гуманітарного розмінування в Україні зросли на 50%
На Миколаївщині 11-річний хлопчик підірвався на вибухівці: він у лікарні

В мерії Миколаєва планують витратити ₴1 млн на виготовлення понад тисячі нагород

2 години тому

Нічна атака на Одесу: дрони влучили у будинки, є загиблий, постраждали 13 людей

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні