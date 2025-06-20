Комунальники поскаржились, що з клумби у Миколаєві крадуть троянди

Парк Ліски. Ілюстративне фото: Wikipedia

У Миколаєві невідомий чоловік вдруге викопав квіти, які комунальники висадили біля парку Ліски.

Чергову скаргу на городян опублікувала пресслужба комунального підприємства «Миколаївські парки». Працівники оприлюднили фотографію чоловіка, додавши емоційне звернення.

— Будь ласка, можливо хтось впізнає його по фотографії, можете передати йому привіт. Прикро, що є такі люди, які не цінують працю та красу нашого міста, — йдеться у відеозверненні.

Попри обурення, в самому підприємстві не уточнили, чи повідомили в поліцію про факт крадіжки троянд.

Чоловік, який ймовірно викопав троянди з міської клумби у Миколаєві. Скриншот з відео КП «Миколаївські парки»

Міський голова Олександр Сєнкевич теж поділився дописом і прокоментував ситуацію, зазначивши, що чоловік вже не вперше викопує квіти з міських клумб.

— Цей допис не лише про квіти. Це про повагу до праці, до людей, до нашого міста. На жаль, не всі жителі це розуміють, — написав мер Миколаєва.

Це вже не перше звернення комунальників. Раніше вони кілька разів висловлювали своє обурення через крадіжку кущів лаванди у сквері на перехресті вулиць Колодязної та 3-ї Слобідської.

Нагадаємо, що навесні 2025 року в Миколаєві комунальники не висадили жодного дерева.