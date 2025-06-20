Прокуратура хоче конфіскувати дві Toyota за ₴1,9 млн родини начальника одеського ТЦК

ВАКС розгляне позов про визнання необґрунтованими активів керівника Одеського ТЦК. Ілюстраційне фото з Pixabay

Вищий антикорупційний суд розгляне позов, у якому прокуратура просить забрати на користь держави майно родини начальника одного з ТЦК на Одещині.

Про це повідомляють пресслужби Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про дві машини Toyota загальною вартістю майже 1,9 мільйона гривень. Слідчі зʼясували, що родина посадовця не мала достатніх офіційних доходів, щоб їх придбати. Сам він користувався цим майном.

«Проте аналізом доходів і видатків посадовця та його родини встановлено неможливість набуття цього майна за рахунок законних джерел. Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом», — зазначили в САП.

Суд наклав арешт на автомобілі, які фігурують у справі, щоб їх не могли продати чи сховати до завершення розгляду. Про рішення суду повідомлять окремо, коли розгляд завершиться.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області одному з керівників територіального центру комплектування оголосили підозру за фальсифікацію даних про мобілізованих.