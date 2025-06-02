ДБР: на Івано-Франківщині начальник ТЦК підробляв дані про мобілізацію
-
- Альона Коханчук
-
•
-
11:28, 02 червня, 2025
-
В Івано-Франківській області одному з керівників територіального центру комплектування оголосили підозру за фальсифікацію даних про мобілізованих.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, посадовець за допомогою власного криптографічного ключа незаконно змінював інформацію в облікових картках військовозобов’язаних. Він фіктивно оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та направляв до різних військових частин — попри те, що знав: насправді ці люди не були мобілізовані.
Правоохоронці вже встановили 17 осіб, які фактично залишались удома, хоча за документами проходили службу. У військових частинах, куди їх начебто направили, факт служби цих людей спростували.
Слідчі вважають, що посадовець штучно покращував показники мобілізації. Йому інкримінують повторне несанкціоноване внесення змін до автоматизованої системи (частина 3 статті 362 ККУ). За це йому загрожує до 6 років ув’язнення.
Розслідування триває. Правоохоронці також перевіряють, чи були подібні порушення в інших ТЦК.
Нагадаємо, що у травні через інциденти з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки звільнили двох працівників, ще чотирьох — тимчасово усунули від виконання обов’язків. Крім того, 11 осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності.
Останні новини про: ТЦК