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ДБР: на Івано-Франківщині начальник ТЦК підробляв дані про мобілізацію

В Івано-Франківській області одному з керівників територіального центру комплектування оголосили підозру. Фото: ДБРВ Івано-Франківській області одному з керівників територіального центру комплектування оголосили підозру. Фото: ДБР

В Івано-Франківській області одному з керівників територіального центру комплектування оголосили підозру за фальсифікацію даних про мобілізованих.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець за допомогою власного криптографічного ключа незаконно змінював інформацію в облікових картках військовозобов’язаних. Він фіктивно оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та направляв до різних військових частин — попри те, що знав: насправді ці люди не були мобілізовані.

Правоохоронці вже встановили 17 осіб, які фактично залишались удома, хоча за документами проходили службу. У військових частинах, куди їх начебто направили, факт служби цих людей спростували.

Слідчі вважають, що посадовець штучно покращував показники мобілізації. Йому інкримінують повторне несанкціоноване внесення змін до автоматизованої системи (частина 3 статті 362 ККУ). За це йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Розслідування триває. Правоохоронці також перевіряють, чи були подібні порушення в інших ТЦК.

Нагадаємо, що у травні через інциденти з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки звільнили двох працівників, ще чотирьох — тимчасово усунули від виконання обов’язків. Крім того, 11 осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності.

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