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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Блекаут у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 21 червня, у Миколаєві через планові та капітальні роботи жителі деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Так, через ремонтні роботи електроенергії з 08:00 до 18:00 не буде в Корабельному районі: 

  • проспект Богоявленський;

  • вулиця Ольшанців;

  • вулиця Металургів.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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