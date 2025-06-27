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«Я був надто незалежним і незручним», — Кремінь пояснив, чому його не висунули на другий термін мовного омбудсмена

Тарас Кремінь. Фото: особиста Facebook-сторінкаТарас Кремінь. Фото: особиста Facebook-сторінка

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що вважає свою «незручність і незалежність» головними причинами того, чому його не було повторно висунуто на цю посаду.

В інтерв’ю «Главкому» Тарас Кремінь нагадав, що згідно із законом, мовний омбудсмен має діяти незалежно від інших державних органів. І саме це, за його словами, стало джерелом дискомфорту для частини влади.

«Я був незалежним і незручним, бо вказував на недоліки у проведенні державної мовної політики, пропонував забагато ініціатив», — зазначає він.

Тарас Кремінь розповів, що протягом п’яти років неодноразово порушував питання, які влада довго ігнорувала. Зокрема, він наполягав на ухваленні державної мовної програми, яка мала з’явитися ще у 2020 році, але була прийнята лише у 2024-му. Також він ініціював декомунізацію назв географічних об’єктів та судів, пропонував зміни до закону про рекламу та підтримував ідею запровадження мовних іспитів для претендентів на громадянство.

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На думку Тараса Кременя, його кандидатуру не розглядали не лише через його позицію, а й через відсутність зацікавленості у влади в збереженні незалежної фігури на посаді мовного омбудсмена.

«Мабуть, що моя занадто очевидна незалежність якраз і зумовила те, що жоден з суб’єктів подання не висунув мою кандидатуру Навіть не запропонував мені взяти участь у цьому конкурсі… Хоча з Миколою Точицьким (міністром культури, — прим.) у мене — відкриті стосунки, він підтримав мою ініціативу відновити діяльність відділу державної мовної політики при міністерстві, а також — відновити роботу експертної групи при прем’єр-міністрі тощо»,  — впевнений Тарас Кремінь.

Слід зазначити, що каденція Тараса Кременя закінчується 8 липня 2025 року. Закон дозволяє обіймати посаду вдруге, однак посадовці запропонували на неї нових кандидатів, які, як зазначається у зверненні, не мають відповідного досвіду або вже відмовилися від участі в конкурсі.

Нагадаємо, що третій президент України Віктор Ющенко публічно висловив підтримку чинному уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Кременю.

Також понад 30 діячів культури звернулися до уряду із закликом переобрати Тараса Кременя. Вони також наголошують, що Тарас Кремінь та його команда з нуля створили дієвий орган, який ефективно запобігає порушенням мовного законодавства, взаємодіє з владою й громадськістю.

Сам Тарас Кремінь подякував діячам культури за підтримку і зазначив, що зацікавлений у продовженні роботи.

Водночас Міністерство юстиції на посаду уповноваженого із захисту державної мови подало кандидатуру актора Олександра Завальського. 

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