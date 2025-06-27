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До Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування

До Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування.Фото: Facebook/ Миколаївський обласний центр народної-творчостіДо Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування.Фото: Facebook/ Миколаївський обласний центр народної-творчості

Міністерство культури та інформаційної політики України оновило Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини. До нього додали два нові елементи: обряд дівування з міста Баштанка Миколаївської області та мосяжні традиції Гуцульщини.

Відповідний наказ опублікований на сайті міністерства.

Дівування — традиційний весільний обряд, що має унікальну форму в Баштанському регіоні. Його символом є спеціально прикрашене деревце (зазвичай сосна або вишня), яке ставлять у весільний коровай перед молодими. Воно уособлює прощання з юнацтвом і перехід у новий соціальний статус — подружжя.

Ключовий момент обряду — роздача весільного печива, яку здійснюють на другий день святкування. Молодиця з дружкою зрізають печиво з дерева та пригощають спочатку молодь, а потім усіх гостей.

До Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування.Фото: Facebook/ Миколаївський обласний центр народної-творчостіДо Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування.Фото: Facebook/ Миколаївський обласний центр народної-творчості
До Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування.Фото: Facebook/ Миколаївський обласний центр народної-творчостіДо Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування.Фото: Facebook/ Миколаївський обласний центр народної-творчості

Особливістю баштанського дівування є висока підвісна конструкція. Її прикрашають печивом у формі сердечок, метеликів, бантиків та вісімок, нанизаним на нитки. За повір’ям, форма конструкції, схожа на діжку, обрана не випадково, адже вона символізує достаток і щасливе подружнє життя.

Випіканням печива займаються заміжні жінки, і роблять це традиційно у четвер. Вважається, що печиво має бути ретельно спечене, але не підгоріти — аби шлюб був вдалим.

До Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування.Фото: Facebook/ Миколаївський обласний центр народної-творчостіДо Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування.Фото: Facebook/ Миколаївський обласний центр народної-творчості
До Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування.Фото: Facebook/ Миколаївський обласний центр народної-творчостіДо Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування.Фото: Facebook/ Миколаївський обласний центр народної-творчості
До Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування.Фото: Facebook/ Миколаївський обласний центр народної-творчостіДо Національного переліку нематеріальної спадщини України внесли баштанське дівування.Фото: Facebook/ Миколаївський обласний центр народної-творчості

Нагадаємо, що понад тисячу пам’яток культури постраждали через війну в Україні: з них 41 на Миколаївщині

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