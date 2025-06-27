Погрожували розправою: у Миколаєві затримали підозрюваних у вимаганні «боргу» з жінки

У Миколаєві затримали підозрюваних у вимаганні «боргу» з жінки. Фото: прокуратура Миколаївщини

У Миколаєві правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вимаганні грошей у місцевої мешканки. За версією слідства, вони дізнались, що жінка має фінансові зобов’язання перед знайомою, і вирішили втрутитися.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Зазначається, що під час особистої зустрічі чоловіки, за даними слідства, заявили, що тепер саме їм жінка має повернути гроші. Упродовж деякого часу вони телефонували їй, надсилали голосові повідомлення й погрожували постраждалій та її близьким.

У Миколаєві затримали підозрюваних у вимаганні «боргу» з жінки. Фото: прокуратура Миколаївщини У Миколаєві затримали підозрюваних у вимаганні «боргу» з жінки. Фото: прокуратура Миколаївщини

У прокуратурі зазначають, що зі страху за свою безпеку, жінка почала передавати їм кошти частинами — як особисто, так і на банківський рахунок. У травні-червні 2025 року вона передала 7700 гривень.

Чоловіків затримали. Під час обшуків у них вилучили банківські картки, телефони, зброю, гранати та згортки з речовиною рослинного походження. Одному з підозрюваних також інкримінують незаконне зберігання боєприпасів. Обом суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, що у Південноукраїнську 52-річна жінка стала жертвою шахраїв, які обіцяли фінансову допомогу від міжнародної організації. Замість отримання коштів вона втратила майже 168 тисяч гривень.