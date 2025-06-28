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Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна рада

  • 20:30, 28 червня, 2025

Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада

У п’ятницю, 27 червня, відбулися урочистості з нагоди Дня Конституції України. 28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Основний Закон, який визначає правові засади існування України як суверенної, незалежної, демократичної та правової держави.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

Зі святом привітали голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, заступник голови облради Денис Андрєєв, заступник начальника ОВА Юрій Гранатуров та секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Також у межах заходу вручили відзнаки Миколаївської обласної ради, Миколаївської ОВА, грамоти та подяки Верховної Ради України військовим, рятувальникам, правоохоронцям, освітянам, волонтерам та представникам інших професій, які щодня роблять внесок у захист незалежності та розвиток держави.

«Подякував за їхній героїзм. Уже майже 3,5 роки ці люди працюють у надскладному режимі. Кожен — на своєму місці, і саме це створює об’єднану, сильну країну», – зазначив Антон Табунщик.

Крім того, почесною відзнакою Миколаївської обласної ради «За захист Миколаївщини» за вагомий особистий внесок у справу захисту української держави та її народу, мужність і героїзм, проявлені під час оборони Миколаївської області, самовіддане виконання обов’язку та з нагоди Дня Конституції України нагородили:

  • генерал-майора запасу Збройних Сил України Дмитра Марченка;
  • полковника Збройних Сил України Юрія Чапленка;
  • полковника, командира військової частини 3039 Національної гвардії України Сергія Вакуленка;
  • підполковника поліції, заступника начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Віталія Данілу;
  • генерал-майора служби цивільного захисту, начальника Головного управління ДСНС у Миколаївській області Миколу Панасенка;
  • полковника, начальника Миколаївського зонального відділу військової служби правопорядку Олександра Луньова.

Зазначимо, почесну відзнаку «За захист Миколаївщини» затвердили під час засідання 24-ї сесії Миколаївської обласної ради. Вона призначена для відзначення осіб, які проявили себе в героїчній обороні Миколаївщини та зробили вагомий внесок у підтримку регіону під час повномасштабного вторгнення.

Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада
Напередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна радаНапередодні Дня Конституції у Миколаєві відбувся урочистий захід. Фото: Миколаївська обласна рада

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Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада

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