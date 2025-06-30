Аудитори перевірять, як у Баштанській громаді використовували бюджетні кошти

Будівля Баштанської міської ради

30 червня в Баштанській міській громаді стартував державний фінансовий аудит. Перевірятимуть, як у 2022–2024 роках та в першій половині 2025-го витрачали гроші з місцевого бюджету.

Про це повідомили в Управлінні Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

Аудитори досліджуватимуть, як громада розпоряджалася коштами, майном, землею та іншими ресурсами. Також перевірять, чи правильно вели бухгалтерію в комунальних установах і підприємствах, чи дотримувалися фінансової дисципліни та як працює система внутрішнього контролю. Перевірку проводить Південний офіс Держаудитслужби.

Нагадаємо, що податківці Миколаївської області за п’ять місяців цього року провели 352 аудити. За їх результатами до бюджету донарахували понад 432 мільйони гривень.

Також повідомлялося, що за результатами аудиту стало відомо, що на миколаївському комунальному підприємстві «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» не знають про стан доріг по місту та втрачають мільйони гривень через неефективне управління та безініціативність.