  • понеділок

    30 червня, 2025

  • 25.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 30 червня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 25.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Аудитори перевірять, як у Баштанській громаді використовували бюджетні кошти

Будівля Баштанської міської радиБудівля Баштанської міської ради

30 червня в Баштанській міській громаді стартував державний фінансовий аудит. Перевірятимуть, як у 2022–2024 роках та в першій половині 2025-го витрачали гроші з місцевого бюджету.

Про це повідомили в Управлінні Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

Аудитори досліджуватимуть, як громада розпоряджалася коштами, майном, землею та іншими ресурсами. Також перевірять, чи правильно вели бухгалтерію в комунальних установах і підприємствах, чи дотримувалися фінансової дисципліни та як працює система внутрішнього контролю. Перевірку проводить Південний офіс Держаудитслужби.

Нагадаємо, що податківці Миколаївської області за п’ять місяців цього року провели 352 аудити. За їх результатами до бюджету донарахували понад 432 мільйони гривень.

Також повідомлялося, що за результатами аудиту стало відомо, що на миколаївському комунальному підприємстві «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» не знають про стан доріг по місту та втрачають мільйони гривень через неефективне управління та безініціативність.

Останні новини про: Баштанка

У Баштанці відкрили громадський хаб за підтримки Данії та ПРООН
На Миколаївщині чоловік незаконно качав воду з Інгулу: екологи склали адмінпротокол
У Баштанці автомобіль перекинувся на дах: водій постраждав
Реклама

Читайте також:

новини

«Референдум» після війни: Що буде на місці зруйнованої Миколаївської ОДА вирішать миколаївці

Юлія Бойченко
новини

Зруйновану будівлю Миколаївської ОВА знесуть після завершення війни, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Зеленський нагородив до Дня Конституції ректора НУК Трушлякова та агронома-депутата Садрідінова

Даріна Мельничук
новини

Українська інтелігенція підтримала Креміня і закликала не послаблювати інституцію мовного омбудсмена

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві збудують дитячий будинок сімейного типу за кошти фонду Зеленської

Аліна Квітко

Останні новини про: Баштанка

У Баштанці автомобіль перекинувся на дах: водій постраждав
На Миколаївщині чоловік незаконно качав воду з Інгулу: екологи склали адмінпротокол
У Баштанці відкрили громадський хаб за підтримки Данії та ПРООН

ВРП звільнить суддю з Південноукраїнська, якого рік тому затримали пʼяним за кермом

4 години тому

Понад ₴8 млн: Одещина увійшла в трійку лідерів за сплатою транспортного податку

Головне сьогодні