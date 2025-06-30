«Мене так пісочили»: Сердючка відреагувала на скандал довкола російськомовних пісень під час її концерту
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- Альона Коханчук
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14:26, 30 червня, 2025
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Артист Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, публічно прокоментував нещодавній скандал навколо свого виступу з російськомовними піснями в Києві.
Відео виступу опублікували одеські Telegram-канали.
На концерті в Одесі Андрій Данилко відкрив шоу словами: «Привіт, Одесо! З Всесвітнім днем намбуцмена». Після цього артист заспівав перекладену версію пісні «Київ-Одеса», яку присвятив омбудсменам.
«Для наших омбудсменів. Мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїлю з Іраном», — сказав зі сцени артист.
Нагадаємо, що до Уповноваженого із захисту державної мови подали скаргу на концерт Вєрки Сердючки в Києві через пісні російською. Автор скарги — телеведучий з Миколаєва Віктор Дяченко зазначив, що концерт відбувся у столиці 13 червня. Причиною звернення стало використання російської мови під час ведення програми, а також виконання російськомовних пісень.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України у зв’язку з виконанням російськомовних пісень під час концерту Вєрки Сердючки. За словами Тараса Кременя, попри те, що використання державної мови є обов’язковим під час публічних культурних заходів, закон дозволяє виконання пісень іншими мовами, зокрема й російською.
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