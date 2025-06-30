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«Мене так пісочили»: Сердючка відреагувала на скандал довкола російськомовних пісень під час її концерту

Вєрка Сердючка прямо прокоментувала скандал із мовним омбудсменом. Фото: instagram.com/v_serduchkaВєрка Сердючка прямо прокоментувала скандал із мовним омбудсменом. Фото: instagram.com/v_serduchka

Артист Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, публічно прокоментував нещодавній скандал навколо свого виступу з російськомовними піснями в Києві.

Відео виступу опублікували одеські Telegram-канали.

На концерті в Одесі Андрій Данилко відкрив шоу словами: «Привіт, Одесо! З Всесвітнім днем намбуцмена». Після цього артист заспівав перекладену версію пісні «Київ-Одеса», яку присвятив омбудсменам.

«Для наших омбудсменів. Мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїлю з Іраном», — сказав зі сцени артист.

Нагадаємо, що до Уповноваженого із захисту державної мови подали скаргу на концерт Вєрки Сердючки в Києві через пісні російською. Автор скарги — телеведучий з Миколаєва Віктор Дяченко зазначив, що концерт відбувся у столиці 13 червня. Причиною звернення стало використання російської мови під час ведення програми, а також виконання російськомовних пісень.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України у зв’язку з виконанням російськомовних пісень під час концерту Вєрки Сердючки.  За словами Тараса Кременя, попри те, що використання державної мови є обов’язковим під час публічних культурних заходів, закон дозволяє виконання пісень іншими мовами, зокрема й російською.

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