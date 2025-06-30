«Референдум» після війни: Що буде на місці зруйнованої Миколаївської ОДА вирішать миколаївці

Зруйнована будівля Миколаївської ОВА, червень 2025 року, фото «МикВісті»

Після демонтажу зруйнованої будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації у миколаївців запитають їх думку стосовно того, що далі має бути на цьому місці.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Наше щоденне нагадування». Що буде далі зі зруйнованою будівлею ОВА у Миколаєві?».

— План такий, що після закінчення війни, після нашої перемоги, ми запитаємо у людей, як вони це бачать. Якщо чесно, ми з датчанами проговорюємо план, що, можливо, з частини суднобудівного заводу (розташований поряд зі зруйнованою будівлею, — прим.) вони готові зробити великий суспільний простір. Там вже буде враховано те, що кажуть люди, — каже очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Такої ж думки Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Він вважає, що, ухвалюючи будь-яке рішення щодо будівництва чогось нового на місці зруйнованої будівлі ОВА, потрібно врахувати думку містян.

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— Це місце належить громаді міста Миколаєва, і саме вона повинна вирішити, що там робити. Коли ми будемо мати відповідь на це запитання, тоді ми можемо зрозуміти, чи там буде місце меморіальне, чи там буде місце культурне, чи там буде громадський простір, чи там буде знаходитись інша будівля призначення громадського чи будь-якого іншого. Тобто на це питання ми зможемо відповісти, коли зможемо опитати всіх миколаївців. Сьогодні це місце болю і його чіпати не можна, — каже Олександр Сєнкевич.

Варто зазначити, що запитати думку людей щодо майбутнього зруйнованої знакової будівлі на рівні міста в Україні можна у форматі місцевого референдуму. Це законний механізм участі громадян в ухваленні важливих рішень. Але питання про сам факт демонтажу вже може бути вирішене самою владою — тобто референдум має сенс до або після цього, щоб визначитись «що буде на цьому місці». 6 січня 2025 року президент підписав відповідний закон №3703 щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування.

Крім місцевого референдуму містяни також можуть висловити свою думку через громадські слухання, загальні збори (конференцію), місцеву ініціативу тощо.

Нагадаємо, зруйновану будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації повністю демонтують після завершення повномасштабної війни.

Удар по будівлі ОВА

Російська армія вдарила по будівлі Миколаївської ОВА 29 березня 2022 року. Ворог запустив ракету «Іскандер-К» з тимчасово окупованого Криму. В результаті обстрілу центральна секція будівлі обвалилася з девʼятого до першого поверху, тож розбирати завали рятувальникам довелося майже тиждень.

Після завершення пошукової операції стало відомо, що трагедія забрала життя 36 людей, які того дня прийшли вранці на роботу. Це працівники департаментів та управлінь Миколаївської ОВА, військові та працівники господарчого суду у Миколаївській області, який також розміщувався у зруйнованій будівлі.