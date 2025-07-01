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Трамп випустив парфуми на честь своїх перемог на виборах

Президент США Дональд Трамп почав продавати власні парфуми, присвячені його перемогам на виборах 2016 і 2024 років.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Truth Social.

За словами Дональда Трампа, аромати називаються «Victory 45-47» — на честь того, що він став 45-м і 47-м президентом США. Він описує парфуми як символ перемоги, сили та успіху, і рекомендує купувати їх не лише для себе, а й для коханих.

На сайті бренду вказано, що флакон коштує 249 доларів.

Крім того, у продажу є й інший аромат — із гаслом «Fight! Fight! Fight!», присвячений замаху на Трампа в липні 2024 року.

Парфуми Trump Victory 45-47 для чоловіків. Фото: Дональд ТрампПарфуми Trump Victory 45-47 для чоловіків. Фото: Дональд Трамп
Парфуми Trump Victory 45-47 для чоловіків. Фото: Дональд ТрампПарфуми Trump Victory 45-47 для чоловіків. Фото: Дональд Трамп

Нагадаємо, що раніше на тлі мирної угоди між Ізраїлем та Іраном, Дональд Трамп заявив, що він багато робить, але ніколи не отримує за це визнання.

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