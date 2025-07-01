Трамп випустив парфуми на честь своїх перемог на виборах
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:55, 01 липня, 2025
-
Президент США Дональд Трамп почав продавати власні парфуми, присвячені його перемогам на виборах 2016 і 2024 років.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Truth Social.
За словами Дональда Трампа, аромати називаються «Victory 45-47» — на честь того, що він став 45-м і 47-м президентом США. Він описує парфуми як символ перемоги, сили та успіху, і рекомендує купувати їх не лише для себе, а й для коханих.
На сайті бренду вказано, що флакон коштує 249 доларів.
Крім того, у продажу є й інший аромат — із гаслом «Fight! Fight! Fight!», присвячений замаху на Трампа в липні 2024 року.
Нагадаємо, що раніше на тлі мирної угоди між Ізраїлем та Іраном, Дональд Трамп заявив, що він багато робить, але ніколи не отримує за це визнання.
Останні новини про: Дональд Трамп