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Львівська ОВА дозволяла виїзд за кордон чоловікам за фейковими листами з підписом російського імператора

Львівська ОВА. Фото: dailylviv.comЛьвівська ОВА. Фото: dailylviv.com

У 2022 році Львівська обласна військова адміністрація дозволяла виїзд за кордон чоловікам, які подавали звернення від неіснуючої громадської організації з назвою «Гуманітарна надія нації».

У листах був використаний логотип російського «Газпромбанку» та підпис імператора Олександра III, скопійований із «Вікіпедії», повідомили журналісти NGL.media.

Фіктивна організація подавала себе як українсько-французьку групу, однак у Мін’юсті зазначили, що у реєстрах такої юридичної особи не існує. Протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять звернень від «Гуманітарної надії нації» та погодила виїзд вісьмом чоловікам. Щонайменше семеро з них так і не повернулись до України.

За даними NGL.media, зокрема, виїхав 25-річний Артем Лущан із Дніпра. Він перетнув кордон разом із тодішнім позаштатним радником голови Львівської ОВА Олексієм Шевчуком, який повернувся за кілька днів, а Лущан залишився за кордоном. Ще один чоловік, Сергій Валіводзя, отримав два дозволи — один знову ж таки від фейкової ГО, інший — від організації «Львівський мандрівник», яка також юридично не існує.

У Львівській ОВА заявили, що відповідальність за достовірність інформації в листах несуть заявники. Відомо лише про одного порушника, якому у 2024 році скасували дозвіл на виїзд після повідомлення від прикордонників.

Слід також зазначити, журналісти зауважили, що «Гуманітарна надія нації» у своїх листах використовувала логотип російського «Газпромбанку» та підпис російського імператора кінця XIX століття Олександра III. Керівником організації вказули Олександра Ніколенка. В Україні є близько 500 людей з такими ім’ям та прізвищем.

Фото: NGL.mediaФото: NGL.media

Раніше, також за дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 року до лютого 2023 з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку. 

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