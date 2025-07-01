У нас нема грошей навіть на дрони, — Ряжських розкритикувала створення центру спротиву на Миколаївщині

Депутат Миколаївської облради Алла Ряжських. Фото: архів «МикВісті»

Депутат Миколаївської облради Алла Ряжських засумнівалася в доцільності створення нового обласного центру підготовки громадян до національного спротиву, оскільки громади не мають на це коштів, а подібні функції вже виконують інші структури.

Про це йшла мова під час засідання комісії з питань екології Миколаївської обласної ради, пишуть «МикВісті».

Як відомо, на Миколаївщині планують створити комунальну установу «Миколаївський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву» — рішення, ініційоване згідно з постановою Кабінету Міністрів України.

Проєктом передбачено, що центр займатиметься підготовкою цивільного населення до національного спротиву — зокрема тактичною медициною, основами безпеки, інженерною та вогневою підготовкою, навичками роботи з БПЛА, психологічною стійкістю та міжнародним гуманітарним правом. Курси проходитимуть за типовими програмами, затвердженими командуванням Сил територіальної оборони ЗСУ.

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Начальник управління з питань оборони та мобілізаційної роботи Миколаївської ОВА Олег Мамонтов зазначив, що створення таких центрів по всій країні — ініціатива, яка перебуває під контролем Офісу Президента, зокрема її особисто курує віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Однак депутат Алла Ряжських від партії «Європейська солідарність» не зрозуміла необхідність у такому центрі, адже в області є комунальне підприємство «Варта».

— Чому підприємство не може виконувати ці функції? Навіщо нам набирати нових людей? Навіщо витрачати бюджетні кошти, яких немає, особливо в громадах? А тут ми кажемо: на 11-му році війни давайте виховувати дорослу частину України патріотично. Мені здається, що Україна довела — доросла і не тільки частина України загальна — вона патріотична, вихована, бо ми зараз були б не в Миколаєві, а в Росії. Скажіть мені, будь ласка, як це практично буде відбуватися: де фізично, хто це буде робити, за які кошти, якщо в громадах їх немає? — зазначила Алла Ряжських.

На її думку, замість створення нової установи, варто спрямувати ці кошти на закупівлю дронів, на що нині бракує державного фінансування.

— У мене когнітивний дисонанс. Мені неприродно виховувати дорослих людей. Ті, хто є патріотами, вже довели, що вони патріоти. А ті, хто, вибачте, колаборанти — їх не перевиховаєш. Три доби тому президент України вийшов і сказав, що в нас немає грошей на виробництво дронів. Правильно? Ми маємо потенціал виробляти 8 мільйонів дронів на рік, але в нас такої можливості немає. Скажіть, будь ласка, як у нас коригуються ці два питання? Тобто зараз усі громади України почнуть збирати кошти на створення нової структури? Можливо, краще допомогти президенту і направити ці гроші на закупівлю дронів, бо виховувати буде нікого. Розумієте, якщо поїхати в Херсон, це дуже чітко побачиш. Я розумію, що вам дали постанову, і ви повинні її виконувати. Але скажіть, будь ласка, чи був якийсь фідбек від Кабміну? Адже наша обласна військова адміністрація, наприклад, пише, що грошей немає і вважає доцільним закуповувати дрони, — додала Алла Ряжських.

Попри зауваження, Олег Мамонтов наполягав на важливості практичної складової таких навчань. За його словами, йдеться не лише про патріотизм, а про базову обізнаність людей: як розпізнати міну, як діяти у разі обстрілу, куди звертатися по допомогу, як працювати з БПЛА тощо.

— Спротив має бути з кожного двору. Люди мають знати, як захистити себе та інших, — сказав Олег Мамонтов.

Алла Ряжських у відповідь нагадала, що подібні ініціативи вже реалізуються громадськими організаціями на грантові кошти — і не зрозуміло, чому для цього тепер створювати нову комунальну установу.

— У нас і так є «Варта», яка проводить навчання, і є ГО, які це роблять. Чому ми маємо ще окремо утримувати центр? За які кошти, якщо навіть на ремонти в громадах бракує?, — додала вона.

Після обговорення депутати комісії вирішили підтримати винесення питання на сесію обласної ради. Алла Ряжських попередила, що утримається під час голосування:

— Я не можу голосувати «проти», бо розумію важливість ідеї. Але й «за» не можу — бо не бачу, як це реалізується без шкоди для громад, — сказала Алла Ряжських.

Рішення щодо створення центру ухвалюватимуть на найближчій сесії обласної ради.