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У червні сили ППО збили майже 5 тисяч дронів і ракет над Україною

У червні сили ППО збили майже 5 тисяч дронів і ракет над Україною. Фото: Суспільне ОдесаУ червні сили ППО збили майже 5 тисяч дронів і ракет над Україною. Фото: Суспільне Одеса

Протягом червня 2025 року сили протиповітряної оборони України знищили 4750 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Зокрема, знищено:

  • 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;
  • 14 балістичних ракет «Іскандер-М» та KN-23;
  • 12 крилатих ракет «Калібр»;
  • 13 керованих авіаракет Х-59/69;
  • 27 ракет «Іскандер-К»;
  • 2453 ударні дрони Shahed;
  • 659 розвідувальних безпілотників;
  • 1479 безпілотників інших типів.

Також за місяць авіація Повітряних сил здійснила 895 вильотів: близько 580 — для винищувального прикриття, понад 220 — для ураження ворожих цілей і підтримки військ.

Авіація Сил оборони додатково знищила 646 повітряних цілей, уразила командні пункти, логістику та скупчення техніки і живої сили противника.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє використання приватних літаків у системі протиповітряної оборони. Вперше на законодавчому рівні врегульовано механізм залучення приватної авіації до ППО.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна працює над створенням власної стратегічної системи протиповітряної оборони.

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