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Порошенко звинуватив Зеленського в авторитаризмі: «Його дії нічим не відрізняються від Росії»

Петр Порошенко. Фото: eurosolidarity.orgПетр Порошенко. Фото: eurosolidarity.org

Колишній президент України Петро Порошенко в інтерв’ю The Times звинуватив чинного главу держави Володимира Зеленського в спробах узурпації влади та усунення політичних конкурентів.

За його словами, Зеленський «хоче правити Україною залізною рукою» та прагне прибрати будь-яку опозицію. Він також заявив, що санкції, введені проти нього, є політично вмотивованими: «Сьогодні це Порошенко, завтра — Залужний, а післязавтра будь-хто».

Порошенко стверджує, що президент діє з особистої неприязні.

— Він ненавидить мене на біологічному, хімічному рівні. І, чесно кажучи, я теж не люблю Зеленського, — зазначив він.

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Попри це, за його словами, під час війни він не діяв вороже щодо чинної влади.

Також Порошенко розкритикував заборону йому відвідувати парламентські засідання та назвав це порушенням Конституції.

— Це абсолютно нічим не відрізняється від Росії, — заявив він.

Попри різку риторику, Порошенко зазначив, що не хоче критикувати Зеленського, а лише радить йому вчитися у прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, зокрема у питаннях взаємодії з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що до цього Порошенко вже заявляв, що команда президента Володимира Зеленського веде Україну до диктатури. Тоді він наголосив, що «Україна — не Росія, і ми не дозволимо диктатурі виникнути в Україні. Це велика різниця».

Слід також зазначити, що підставою для санкцій проти лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка стала кримінальна справа про державну зраду, а також інші звинувачення, пов’язані з його політичною та бізнесовою діяльністю.

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