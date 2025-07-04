Під Миколаєвом планують створити почесний сектор для поховань військових

Візуалізація сектору почесних військових поховань Скриншот з проєкту рішень

Миколаївський міськвиконком планує затвердити створення та облаштування сектору почесних військових поховань, розташованого на кладовищі в межах Костянтинівської громади. Там ховатимуть загиблих Захисників і Захисниць України, які віддали життя, боронячи країну від російської агресії.

Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті Миколаївської міської ради.

Поховання здійснюватимуть за погодженням з міським головою або його заступником для тих, хто був зареєстрований у Миколаєві або чия родина тут проживає.

Скриншот проєкту рішень Скриншот проєкту рішень

Також мають затвердити єдиний вигляд пам’ятника для могил загиблих Захисників і Захисниць України. Усі могили будуть оформлені однаковими гранітними пам’ятниками з портретом, датами життя, званням, символами та прапором України. Дизайн пам’ятника обов’язково узгоджуватимуть із родичами загиблого.

Вигляд памятників, які будуть встановлюватись. Скриншот з проєкту рішення

Родичі загиблих військових дозволять встановлювати на могилах полкові або червоно-чорні прапори. Вони самі мають стежити, щоб прапори були в хорошому стані та вчасно їх замінювати. Якщо прапор буде зіпсований і його не замінять, комунальники після фотофіксації знімуть його.

Схема сектору почесних військових поховань. Скриншот з проєкту рішень Схема сектору почесних військових поховань. Скриншот з проєкту рішень

Також буде заборонено встановлювати інші пам’ятники, огорожі чи споруди, окрім затвердженого зразка. Сектор стане місцем для офіційних церемоній і вшанування пам’яті загиблих воїнів.

За благоустрій території відповідатиме комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» — за кошти міського бюджету.

Візуалізація сектору почесних військових поховань Скриншот з проєкту рішень Візуалізація сектору почесних військових поховань Скриншот з проєкту рішень

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

У січні 2025 року Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради без аукціону уклало договір на інженерне проєктування будівництва меморіального комплексу, присвяченого пам’яті загиблих військових. Він розташовуватиметься на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе. Строк виконання робіт — 31 грудня 2026 року, однак виконавець може узгоджувати відтермінування, або ж виконати роботи завчасно.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Крім того, на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві буде створено «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.