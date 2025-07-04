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Водоканал спростовує знайдення трупу у водопроводі Миколаєва: «У нас труби 10 см, не поширюйте фейки»

Водоканал спростовує знайдення трупу у водопроводі Миколаєва. Фото: «Реальный Николаев»Водоканал спростовує знайдення трупу у водопроводі Миколаєва. Фото: «Реальный Николаев»

Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» заявило, що чутки про виявлення людських останків у водопровідній трубі не відповідають дійсності.

На підприємстві уточнили, що тіло справді було знайдено 3 липня під час робіт, однак не у водопровідній трубі, а в коробі тепломережі. Це підтвердила поліція, яка відкрила провадження за статтею «умисне вбивство» з позначкою «природна смерть».

Скриншот допису «Миколаївводоканал»Скриншот допису «Миколаївводоканал»

Раніше низка анонімних телеграм-каналів, а вслід за ними й зазначена у пресрелізі водоканалу колишня депутатка та лікарка Світлана Федорова заявила, що в Корабельному районі з кранів «тече смердюча рідина», начебто «з запахом розкладених органічних сполук», і пов’язувала це з можливим «тілом у трубі».

«Колишня депутатка Світлана Федорова публічно заявила, що тіло нібито перебувало саме у водопровідній трубі. Більше того — вона пов’язала цю вигадку з погіршенням якості води в Корабельному районі», — зазначили у водоканалі.

Комунальники наголошують, що водопровідні труби в багатоповерхівках мають діаметр усього 100 міліметрів (10 сантиметрів), і «вмістити» людину туди фізично неможливо.

«Водоканал не займається фантастикою, а водопостачання — це не поле для вигадок і хайпу», — наголосили у пресслужбі.

Підприємство закликало не поширювати неправдиву інформацію й довіряти лише офіційним джерелам.

Слід зазначити, що справді у Миколаєві жителі різних районів почали скаржитись на сморід води у кранах. За їхніми словами навіть промивка мереж не допомогла позбавитись неприємного запаху. Проте, директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко у коментарі «МикВісті» зазначив, що по місту не проводили жодних нестандартних робіт із водопостачанням, тож зміни у якості води мають локальні причини.

Загалом Борис Дуденко висловив сподівання, що до кінця літа завершиться будівництво водогону, і місто отримає воду з кранів гарної якості.

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