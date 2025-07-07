Влада Вознесенська відзвітувала, що комунальники прибрали міський пляж

Комунальники прибрали міський пляж у Вознесенську. Фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенську комунальники прибрали пляж біля річки Південний Буг. Міська влада закликає мешканців та гостей не смітити.

У мерії відзвітували, що працівники комунальних підприємств «Тепло-Сервіс» та «СОМ» покосили комиш та траву, прибрали сміття та впорядкували територію.

Комунальники прибрали міський пляж у Вознесенську. Фото: Вознесенська міська рада Комунальники прибрали міський пляж у Вознесенську. Фото: Вознесенська міська рада Комунальники прибрали міський пляж у Вознесенську. Фото: Вознесенська міська рада

Міська влада закликала не залишати після себе сміття та берегти чистоту довкілля.

«Будь ласка, не залишайте сміття. Прибирайте за собою. Дбайте про місце, де живемо та відпочиваємо. Чисте довкілля — це наше спільне надбання і запорука безпечного та приємного відпочинку», — йдеться у повідомленні.

Комунальники прибрали міський пляж у Вознесенську. Фото: Вознесенська міська рада Комунальники прибрали міський пляж у Вознесенську. Фото: Вознесенська міська рада Комунальники прибрали міський пляж у Вознесенську. Фото: Вознесенська міська рада

У міській раді подякували всім, хто підтримує порядок і допомагає зберігати чистоту в громаді.

Нагадаємо, під час щотижневого моніторингу якості води фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб виявили відхилення від норми у річці Інгул, у межах міського пляжу «Стрілка».