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На миколаївському пляжі «Стрілка» вода не відповідає нормам: купатися не радять

Миколаївський пляж, архівне фото «МикВісті»Миколаївський пляж, архівне фото «МикВісті»

Під час щотижневого моніторингу якості води фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб виявили відхилення від норми у річці Інгул, у межах міського пляжу «Стрілка».

Про це йдеться у повідомленні центру контролю та профілактики хвороб.

Станом на 4 липня 7 із 8 перевірених проб води відповідали нормам. Вода була чистою у річці Південний Буг, Дніпро-Бузькому та Тилігульському лиманах. А от в Інгулі, в межах пляжу «Стрілка», показники не відповідають нормам за мікробіологічними показниками якості води, тож купатися там небезпечно для здоров’я.

Нагадаємо, що поки більшість морських курортів України залишаються тимчасово окупованими, в Одеській та Миколаївській областях дозволено організувати відпочинок біля моря. Про те яким буде пляжний сезон-2025 на півдні читайте матеріал "МикВісті".

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