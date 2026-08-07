На трьох пляжах Миколаєва у воді знову знайшли кишкову паличку
-
- Кристина ЛеоноваКореспондентка
-
У Миколаєві перевірили якість води на пляжах та в рекреаційних зонах. У трьох локаціях фахівці знову знайшли кишкову паличку.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Проби води відібрали 3 серпня з річок Інгул та Південний Буг, а також Бузького і Тилігульського лиманів.
Зокрема, перевірили воду на пляжі «Стрілка» на Інгулі в Миколаєві, пляжі «Райдуга» у Первомайську, міському пляжі в Південноукраїнську, пляжі «Чайка» та в рекреаційній зоні «Намив» у Миколаєві, а також у рекреаційних зонах Коблевого та Українки.
За результатами мікробіологічних досліджень, у воді на пляжі «Стрілка», пляжі «Чайка» та у рекреаційній зоні «Намив» виявили кишкову паличку.
«Якість води на цих ділянках водойм залишається незадовільною, а купання може становити ризик для здоров'я», — наголосили в центрі контролю та профілактики хвороб.
Водночас холерного вібріона у досліджених пробах не виявили.
Фахівці радять обирати офіційно дозволені місця для купання та звертати увагу на попереджувальні знаки.
Читайте також статтю «МикВісті»: «У Миколаєві немає офіційних пляжів, але є сотні людей біля води. Що не так із літнім відпочинком у місті».
Раніше у Миколаївській міській раді пояснили, що не визначають безпечні місця для купання у місті через загрозу російських ударів балістичними ракетами «Іскандер» та дронами типу «Герань». У мерії також вважають, що скупчення людей на пляжах під час повітряної тривоги може створити додаткові ризики через відсутність поблизу мобільних укриттів.
Останні новини про: пляж
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.