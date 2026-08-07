 На трьох пляжах Миколаєва у воді знову знайшли кишкову паличку

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Головна Новини Екологія 12:27, 07 серпня, 2026

На трьох пляжах Миколаєва у воді знову знайшли кишкову паличку

На трьох пляжах Миколаївщини у воді виявили кишкову паличку. Ілюстративне фото: МикВістіНа трьох пляжах Миколаївщини у воді виявили кишкову паличку. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві перевірили якість води на пляжах та в рекреаційних зонах. У трьох локаціях фахівці знову знайшли кишкову паличку.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Проби води відібрали 3 серпня з річок Інгул та Південний Буг, а також Бузького і Тилігульського лиманів.

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Зокрема, перевірили воду на пляжі «Стрілка» на Інгулі в Миколаєві, пляжі «Райдуга» у Первомайську, міському пляжі в Південноукраїнську, пляжі «Чайка» та в рекреаційній зоні «Намив» у Миколаєві, а також у рекреаційних зонах Коблевого та Українки.

За результатами мікробіологічних досліджень, у воді на пляжі «Стрілка», пляжі «Чайка» та у рекреаційній зоні «Намив» виявили кишкову паличку.

«Якість води на цих ділянках водойм залишається незадовільною, а купання може становити ризик для здоров'я», — наголосили в центрі контролю та профілактики хвороб.

Водночас холерного вібріона у досліджених пробах не виявили.

Фахівці радять обирати офіційно дозволені місця для купання та звертати увагу на попереджувальні знаки.

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Раніше у Миколаївській міській раді пояснили, що не визначають безпечні місця для купання у місті через загрозу російських ударів балістичними ракетами «Іскандер» та дронами типу «Герань». У мерії також вважають, що скупчення людей на пляжах під час повітряної тривоги може створити додаткові ризики через відсутність поблизу мобільних укриттів.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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