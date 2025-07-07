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«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу

«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Фото: Укрзалізниця«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» призначила новий регіональний поїзд Львів — Тернопіль — Хмельницький, який має низку оновлень.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Новий регіональний поїзд №826/825 Львів — Тернопіль — Хмельницький курсуватиме щоденно з 11 липня, крім вівторка.

Поїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на колісних кріслах та кріпленнями для велосипедів. Також у поїзді є два автомати з напоями та снеками.

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Серед інших оновлень — сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів, індивідуальні столики для кожного пасажира, кріплення для мобільних пристроїв, які дозволяють зручно дивитися улюблений серіал в дорозі.

Крім того, у вагонах оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів, індикація зайнятості вбиралень та вагонне табло з маршрутом, багажні полиці зі збільшеною місткістю та облаштовані стелажі для перевезення валіз.

«Це вже пʼятий капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й — з початку повномасштабного вторгнення. Всі роботи виконані власними силами Укрзалізниці», — йдеться у повідомленні.

Також додали, що Укрзалізниця надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть із яких — пільговики.

«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Фото: Укрзалізниця«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Фото: Укрзалізниця
«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Фото: Укрзалізниця«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Фото: Укрзалізниця
«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Фото: Укрзалізниця«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, з 10–11 липня починає курсувати новий поїзд №148/147 сполученням Житомир — Одеса. Він з’єднає Полісся з Чорноморським узбережжям.

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