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У Миколаєві готуються вийти на маршрути 16 нових водіїв трамваїв

Майбутні водії складають іспит, фото: «Миколаївелектротранс»Майбутні водії складають іспит, фото: «Миколаївелектротранс»

Ще 16 водіїв трамваїв склали іспит на комунального підприємства «Миколаївелектротранс» та готуються вийти працювати на маршрути. 

Загалом навчальна програма професії водія трамвая розрахована на 14 тижнів і складається з теоретичної та практичної частини, повідомили в «Миколаївелектротрансі». 

Учбово-виробничий центр комунального підприємства — єдиний навчальний заклад у Миколаєві, який готує спеціалістів за напрямами водіїв електротранспорту, сказав директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана. 

— Ми маємо всі необхідні ліцензії Міністерства освіти і науки України на підготовку таких спеціалістів. Також наша робота тісно пов'язана з Регіональним сервісним центром МВС, який також визначає нашу роботу, оскільки ми готуємо водіїв, які надалі стають учасниками дорожнього руху, — зазначив він. 

Водночас, додав він, учні, які опановують професію водія трамвая в Миколаєві, отримують 12 тисяч гривень стипендії на місяць. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 21-річна Дар'ю Остапенко, яка стала працівницею «Миколаївелектротрансу». Дівчина успішно закінчила курси з підготовки водіїв тролейбусів, організовані підприємством, і вже працює водійкою тролейбуса.

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