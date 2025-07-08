Миколаївці скаржаться на гори сміття у дворах і занедбані зупинки: владу просять навести лад

Занедбана зупинка в Інгульському районі. Фото: мешканець Миколаєва

Жителі різних районів Миколаєва звертаються до міської влади зі скаргами на сміття у дворах, на вулицях та зупинках громадського транспорту. Люди закликають комунальні служби нарешті прибрати території.

Свої звернення мешканці залишають у групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

Так, Ольга Рогожина поскаржилась на стихійне звалище поблизу будинку в Корабельному районі.

«Вулиця Океанівська 40а, прошу прибрати купу сухої трави яка поступово перетворюються на смітник», — повідомила Ольга.

Сміття в Корабельному районі Миколаєва. Фото: мешканка Миколаєва Сміття в Центральному районі Миколаєва. Фото: мешканка Миколаєва

Аліна Рябоволик просить навести лад у дворі в центральної частини міста.

«Просимо прибрати сміття у дворі за адресою Шнеєрсона 2/ Шнеєрсона 4. Дякую!», — написала Аліна.

Мешканець Миколаєва Дмитро поскаржився на занедбану зупинку громадського транспорту в Інгульському районі.

«Зупинка трамваїв «вулиця Будівельників» у напрямку руху до ринку «Колос». Найближча адреса: вулиця 7-а Повздовжна, 2. Прохання привести в порядок», — повідомив Дмитро.

Занедбана зупинка в Інгульському районі. Фото: мешканець Миколаєва Карта, на якій позначена занедбана зупинка в Інгульському районі. Фото: мешканець Миколаєва

Раніше жителька Миколаєва поскаржилась на покинуті біля їх будинку маршрутки, які стоять там роками. Звернення жінки райадміністрація пообіцяла передати до поліції.