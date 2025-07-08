«Укрзалізниця» запустила перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних

Перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. Фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Зазначається, що вагон створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали 3 місяці і їх повністю виконали фахівці залізниці. Цей вагон — експериментальний, він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку «Укрзалізниці».

Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному:

4 збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжувальних;

комбінований формат: якщо вагон не заброньовано для спецперевезень, кожне купе може вміщувати до 6 пасажирів.

Інклюзивні рішення:

електропідіймач з можливістю навантаження до 300 кг;

збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;

навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;

великогабаритна вбиральня з душем, sos кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;

індикатор зайнятості вбиральні;

індивідуальні розетки з USB і Type-C;

місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;

окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира;

відеоспостереження в окремих зонах вагона.

Також у перевізника додали, що перед початком модернізації команда «Укрзалізниці» проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю.

Перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. Фото: «Укрзалізниця» Перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. Фото: «Укрзалізниця» Перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. Фото: «Укрзалізниця»

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий регіональний поїзд Львів — Тернопіль — Хмельницький. Серед оновлень — сучасні індивідуальні м’які крісла з розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів та індивідуальні столики для кожного пасажира.