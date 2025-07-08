«Укрзалізниця» запустила перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних
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- Даріна Мельничук
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23:39, 08 липня, 2025
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«Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних.
Про це повідомила пресслужба перевізника.
Зазначається, що вагон створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали 3 місяці і їх повністю виконали фахівці залізниці. Цей вагон — експериментальний, він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку «Укрзалізниці».
Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному:
- 4 збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжувальних;
- комбінований формат: якщо вагон не заброньовано для спецперевезень, кожне купе може вміщувати до 6 пасажирів.
Інклюзивні рішення:
- електропідіймач з можливістю навантаження до 300 кг;
- збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;
- навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;
- великогабаритна вбиральня з душем, sos кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;
- індикатор зайнятості вбиральні;
- індивідуальні розетки з USB і Type-C;
- місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;
- окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира;
- відеоспостереження в окремих зонах вагона.
Також у перевізника додали, що перед початком модернізації команда «Укрзалізниці» проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий регіональний поїзд Львів — Тернопіль — Хмельницький. Серед оновлень — сучасні індивідуальні м’які крісла з розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів та індивідуальні столики для кожного пасажира.
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