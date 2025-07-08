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«Укрзалізниця» запустила перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних

Перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. Фото: «Укрзалізниця»Перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. Фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Зазначається, що вагон створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали 3 місяці і їх повністю виконали фахівці залізниці. Цей вагон — експериментальний, він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку «Укрзалізниці».

Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному:

  • 4 збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжувальних;
  • комбінований формат: якщо вагон не заброньовано для спецперевезень, кожне купе може вміщувати до 6 пасажирів.

Інклюзивні рішення:

  • електропідіймач з можливістю навантаження до 300 кг;
  • збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;
  • навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;
  • великогабаритна вбиральня з душем, sos кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;
  • індикатор зайнятості вбиральні;
  • індивідуальні розетки з USB і Type-C;
  • місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;
  • окреме керування освітленням  у купе й індивідуально біля місця пасажира;
  • відеоспостереження в окремих зонах вагона.

Також у перевізника додали, що перед початком модернізації команда «Укрзалізниці» проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю.

Перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. Фото: «Укрзалізниця»Перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. Фото: «Укрзалізниця»
Перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. Фото: «Укрзалізниця»Перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. Фото: «Укрзалізниця»
Перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. Фото: «Укрзалізниця»Перший безбарʼєрний вагон для пасажирів на кріслах колісних. Фото: «Укрзалізниця»

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий регіональний поїзд Львів — Тернопіль — Хмельницький. Серед оновлень — сучасні індивідуальні м’які крісла з розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів та індивідуальні столики для кожного пасажира.

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