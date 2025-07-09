У Миколаєві списали частину ілюмінації «Зоряне небо», пошкоджену під час обстрілів

Частина ілюмінації «Зоряне небо» на вулиці Соборній. Фото: «МикВісті»

Депутати погодили списання частини святкової світлової інсталяції «Зоряне небо», яка постраждала внаслідок ракетних ударів по місту у 2022 році.

Відповідне рішення ухвалили на сесії Миколаївської міської ради 8 липня, повідомляють «МикВісті».

Йдеться про гірлянду, яка прикрашала центральну частину вулиці Соборної — від перехрестя з вулицею Вадима Благовісного до Спаської. Як пояснив начальник управління культури Юрій Любаров, частину конструкції вдалося зберегти — її передали на баланс комунального підприємства, іншу частину, що вийшла з ладу, було вирішено офіційно списати.

Деякі депутати під час обговорення поставили під сумнів коректність процедури списання. Зокрема, депутат Андрій Янтар висловив зауваження щодо відсутності затвердженої комісії з демонтажу, невідповідності інвентарних номерів. Однак Юрій Любаров зазначив, що всі документи, включно з актом за участю Департаменту ЖКГ, були оформлені належним чином, а процедура пройшла погодження перед винесенням на розгляд.

Юрій Любаров нагадав, що саме управління культури у 2018 році, за дорученням міськради, закуповувало гірлянду для прикрашання міста до новорічних свят. Тож конструкція перебувала на балансі саме цього управління.

Під час голосування більшість депутатів підтримали рішення про списання пошкодженої частини світлової інсталяції.

Раніше повідомлялося, що згідно з актом комісійного обстеження від 1 листопада 2024 року, конструкція не підлягає відновленню.

Нагадаємо, що світлову конструкцію «Зоряне небо» встановили у 2018 році. Її закупило управління з питань культури Миколаївської міськради у фірми з Одеської області за 650 тисяч гривень. Частина ілюмінації коштувала понад 163 тисячі гривень, а зараз — трохи більше 69 тисяч гривень.