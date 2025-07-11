Три громади Миколаївщини підписали меморандуми про співпрацю на URC 2025 у Римі

Фото: Миколаївська ОВА

10–11 липня у Римі триває Ukraine Recovery Conference 2025 — ключова міжнародна подія, спрямована на політичну, технічну та фінансову підтримку для відновлення України.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

Участь у ній беруть представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громад з усієї країни, зокрема й делегації від Миколаївської області.

Так, за результатами першого дня Ukraine Recovery Conference 2025 Коблівська, Новобузька та Вознесенська територіальні громади підписали Меморандуми про наміри щодо співпраці з українсько-італійською компанією ТОВ «Український консорціум реконструкцій» та українською інжиніринговою компанією ТОВ «ТК МЕГАВАТТ». Співпраця передбачає: технічне переоснащення котелень у Новобузькій та Коблівській громадах для покращення системи теплопостачання; створення якісної, доступної та сучасної мережі пунктів доступу до питної води у Вознесенській територіальній громаді; розробку концепцій проєктів і аплікаційних форм для міжнародних донорських програм; залучення італійських підрядників і міжнародного фінансування; координацію дій між донорами, громадами та фінансовими партнерами тощо.

Фото: Миколаївська ОВА Фото: Миколаївська ОВА Фото: Миколаївська ОВА

Меморандум набуває чинності з моменту підписання та має необмежений строк дії.

«Ми активно шукаємо можливості для модернізації критичної інфраструктури. Співпраця з досвідченими партнерами — це шанс зробити воду якісною і доступною для всіх мешканців громади. Дякуємо міжнародним партнерам за відкритість до діалогу та дій!», — наголосив Новобузький міський голова Максим Лагодієнко.

Крім того, в рамках конференції перший заступник Коблівського сільського голови Вадим Бессонов провів продуктивну зустріч з інвестиційним директором Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) Бо Нюхусом. Предметом обговорення став інфраструктурний проєкт у сфері водопостачання та водовідведення, що охоплює 11 населених пунктів громади. Його техніко-економічне обґрунтування розроблене шведською компанією Sweco International AB, а загальний бюджет ініціативи становить 11,46 млн євро.

Представники Миколаївщини використовують можливості Ukraine Recovery Conference 2025 для налагодження нових партнерств, просування інфраструктурних рішень і залучення міжнародних ресурсів задля сталого розвитку регіону.

Раніше повідомлялося, що представники Миколаївщини презентували проєкти відбудови громад на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі.