Миколаїв до кінця року отримає ще 26 нових автобусів, — Сєнкевич

мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на Ukraine Recovery Conference у Римі, 10 липня 2025 року, фото «МикВісті»

Миколаїв розраховує до кінця 2025 року отримати 26 нових автобусів від турецького виробника Anadolu Isuzu.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі кореспонденту «МикВісті» під час Конференції з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, що відбулася 10-11 липня у Римі.

Водночас, уточнив міський голова, Миколаїв отримає ще дев’ять нових тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку.

— Вчора (9 липня, — прим.) ми підписали угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо додаткового фінансування за участі Королівства Данії на купівлю 9 додаткових тролейбусів з автономним ходом на 20 кілометрів. Ці тролейбуси вже найближчим часом привезуть до Миколаєва для того, щоб вони перевозили миколаївців у всі різні віддалені райони. Також хочу нагадати, що ми очікуємо виробництва 26 автобусів, які ми хочемо отримати до кінця року. І наступним кроком в транспортній реформі у нас буде впровадження електронного квитка, на який ми також шукаємо гроші в наші дні, — розповів Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, директор «Миколаївпастрансу» Дмитро Тесленко заявив, що підприємству необхідно найняти ще 120 водіїв, аби забезпечити роботу всіх автобусів автопарку. Наразі щоденно на маршрути виходить близько 26 автобусів із 65.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вже казав, що через нестачу водіїв по місту курсує набагато менше одиниць громадського транспорту, ніж має міський автопарк. Це повʼязано з мобілізацією.