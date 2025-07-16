У Миколаєві з початку року вкрали або знищили понад 260 висаджених рослин

В зелених зонах Миколаєва позначили місця викрадених рослин, фото «МикВісті»

У Миколаєві з початку року зафіксували понад 260 випадків пошкодження, крадіжки або виривання зелених насаджень.

Про це розповів директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай під час прямого ефіру 15 липня, повідомляють «МикВісті».

За його словами, комунальники висаджують дерева, кущі та квіти задля покращення екологічної ситуації та створення комфортного міського простору. Втім, частину зелених насаджень пошкоджують майже одразу після висадки.

«Наразі від початку року зафіксовано більше 260 випадків пошкодження, виривання та крадіжки зелених насаджень. На деяких локаціях працюють камери, за допомогою яких ми маємо змогу визначити відповідальних. Також кожного разу такі випадки фіксуються заявами у поліцію», — розповів директор підприємства.

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Дмитро Чучмай повідомив, що на окремих локаціях встановлені камери відеоспостереження, завдяки яким вдається ідентифікувати порушників. Кожен випадок фіксується та супроводжується зверненням до поліції.

«Якщо містяни стали свідками подібних дій, перше, що можна зробити — це ввічливо звернутися до людини і попросити припинити псувати майно громади. Якщо ж реакції немає — слід негайно звертатися до поліції за номером 102», — говорить керівник комунального підприємства.

Нагадаємо, що проблема викрадення рослин у зелених зонах Миколаєва існує давно. Влітку 2018 року чоловік з жінкою вночі викрали кілька кущів троянд у центрі Миколаєва. Рослини висадили власники магазину одягу на перехресті Московської та Спаської.

Восени 2019 року чоловік із жінкою, під час нічної прогулянки, викопали з клумби у центрі міста квіти, сіли у таксі та відвезли їх із собою.

У 2021 році біля головного входу до Чорноморського національного університету імені Петра Могили навіть закували ланцюгом дерева, щоб убезпечити їх від крадіжки. Ще у листопаді 2019 року біля головного входу до вишу невідомий вкрав молоді дерева.

Того ж року невідомі викопали три саджанці сакур, нещодавно висаджених на вулиці Троїцькій у Миколаєві.

Вже у березні 2025 року у Миколаєві невідомі вкрали близько 45 кущів лаванди у сквері на перехресті вулиць Колодязна та 3-я Слобідська, які нещодавно висадили студенти. Після цього працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» висловили обурення через чергову крадіжку кущів лаванди у сквері на перехресті вулиць Колодязної та 3-ї Слобідської.

Також минуло року у зелених зонах Миколаєва місця викрадених рослин позначили табличками з написами «Тут була троянда, але її вкрали» та «Тут були крокуси, але їх вкрали». Такі позначки зʼявилися у миколаївському парку «Ліски» та сквері «Серце міста» у центрі Миколаєва.