У липні «Укрзалізниця» евакуювала понад 400 людей із небезпечних регіонів

«Укрзалізниця» евакуювала понад 400 людей із небезпечних регіонів. Фото: Укрзалізниця

З початку липня «Укрзалізниця» евакуювала 417 осіб з небезпечних територій. Більшість із них — жінки, діти та люди з обмеженою мобільністю.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Евакуаційні рейси відбувалися за такими напрямками:

Запоріжжя — Львів: 100 пасажирів

Павлоград — Львів: 146 пасажирів

Харків — Суми — Ужгород: 21 пасажир

Херсон — Львів: 85 пасажирів

Шостка — Київ: 65 пасажирів

Усі евакуйовані прибули до західних регіонів, де їх прийняли місцеві органи влади, волонтери та гуманітарні організації. Людей розмістили в безпечних місцях.

Також із Краматорської та Дружківської громад на Закарпаття вивезли чотири родини, серед яких — 10 дітей. Вони отримали житло з необхідними умовами.

Окремо проводиться евакуація маломобільних людей. 11 осіб доставили з Дніпра до Хмельницького, ще 14 — до Рівного.

«Укрзалізниця» евакуювала понад 400 людей із небезпечних регіонів. Фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» евакуювала понад 400 людей із небезпечних регіонів. Фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» евакуювала понад 400 людей із небезпечних регіонів. Фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» евакуювала понад 400 людей із небезпечних регіонів. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, «Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних.