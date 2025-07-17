У липні «Укрзалізниця» евакуювала понад 400 людей із небезпечних регіонів
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- Даріна Мельничук
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22:13, 17 липня, 2025
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З початку липня «Укрзалізниця» евакуювала 417 осіб з небезпечних територій. Більшість із них — жінки, діти та люди з обмеженою мобільністю.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Евакуаційні рейси відбувалися за такими напрямками:
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Запоріжжя — Львів: 100 пасажирів
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Павлоград — Львів: 146 пасажирів
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Харків — Суми — Ужгород: 21 пасажир
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Херсон — Львів: 85 пасажирів
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Шостка — Київ: 65 пасажирів
Усі евакуйовані прибули до західних регіонів, де їх прийняли місцеві органи влади, волонтери та гуманітарні організації. Людей розмістили в безпечних місцях.
Також із Краматорської та Дружківської громад на Закарпаття вивезли чотири родини, серед яких — 10 дітей. Вони отримали житло з необхідними умовами.
Окремо проводиться евакуація маломобільних людей. 11 осіб доставили з Дніпра до Хмельницького, ще 14 — до Рівного.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних.
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