На Одещині зібрали перші два мільйони тонн зерна

Збір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Станом на 17 липня аграрії Одеської області зібрали перші два мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Обмолочено близько 722 тисяч гектарів.

Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація.

Найвищу врожайність демонструють фермери Подільського району — 39,3 центнера з гектара, а також Болградського — 36,9 центнера.

Збір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Збір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Збір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Збір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо що Одещина разом з Миколаївщиною входить до числа регіонів із найкращими показниками врожайності в Україні.

Водночас у деокупованих районах Херсонщини понад 55 тисяч гектарів посіви врожаю знищені або серйозно пошкоджені. Загальна сума збитків перевищує один мільярд гривень. Причини — затяжна посуха, весняні морози, дефіцит вологи та відсутність зрошення після підриву Каховської ГЕС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Мінагрополітики розробити механізм компенсації для тих аграріїв, які самостійно відновлюють системи зрошення, — за аналогією до компенсації за розмінування.