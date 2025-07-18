  • пʼятниця

    18 липня, 2025

  • 26.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 26.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині зібрали перші два мільйони тонн зерна

Збір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВАЗбір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Станом на 17 липня аграрії Одеської області зібрали перші два мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Обмолочено близько 722 тисяч гектарів.

Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація.

Найвищу врожайність демонструють фермери Подільського району — 39,3 центнера з гектара, а також Болградського — 36,9 центнера.

Збір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВАЗбір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВА
Збір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВАЗбір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВА
Збір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВАЗбір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВА
Збір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВАЗбір врожаю на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо що Одещина разом з Миколаївщиною входить до числа регіонів із найкращими показниками врожайності в Україні.

Водночас у деокупованих районах Херсонщини понад 55 тисяч гектарів посіви врожаю знищені або серйозно пошкоджені. Загальна сума збитків перевищує один мільярд гривень. Причини — затяжна посуха, весняні морози, дефіцит вологи та відсутність зрошення після підриву Каховської ГЕС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Мінагрополітики розробити механізм компенсації для тих аграріїв, які самостійно відновлюють системи зрошення, — за аналогією до компенсації за розмінування.

Останні новини про: Одещина

Агропідприємство на Одещині повернуло понад ₴4,7 млн грн несплачених податків
Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини: пошкоджено інфраструктурний об'єкт
В Ізмаїлі чоловіка підозрюють у спробі підпалу будівлі ТЦК
Реклама

Читайте також:

новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Депутати з третього разу дозволили миколаївському музиканту Алексєєву облаштувати пляж на Намиві

Юлія Бойченко
новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Четверо фехтувальників з Миколаївщини змагатимуться на чемпіонаті світу, Харлан — у тренерському штабу

Марія Хаміцевич
новини

Директор «Миколаївпастранс» просить містян повідомляти, якщо в автобусах не працюють кондиціонери

Даріна Мельничук

Останні новини про: Одещина

В Ізмаїлі чоловіка підозрюють у спробі підпалу будівлі ТЦК
Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини: пошкоджено інфраструктурний об'єкт
Агропідприємство на Одещині повернуло понад ₴4,7 млн грн несплачених податків

У Братському планують за ₴3,6 млн відремонтувати протирадіаційне укриття в лікарні

На Миколаївщині зіткнулися дві вантажівки: постраждав один із водіїв

Дрони та артилерія атакували Миколаївщину: пошкоджена школа