Миколаївщина серед лідерів жнив: в області зібрали понад 650 тисяч тонн зерна

Миколаївщина входить у трійку лідерів за збором зерна. Архівне фото «МикВісті»

Станом на 11 липня українські аграрії вже зібрали понад 2,6 мільйона тонн зернових і зернобобових культур нового врожаю. Жнива активно тривають у 18 областях країни.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Миколаївська область входить до трійки лідерів. Тут уже обмолочено майже 262 тисячі гектарів полів, а валовий збір зерна склав 651,5 тисячі тонн.

Урожайність в інших регіонах також висока. Наприклад, в Одеській області зібрали понад мільйон тонн зерна, а в Дніпропетровській — понад 280 тисяч тонн.

Найбільше зібрано пшениці — понад 1,2 мільйона тонн, ячменю — понад 1,1 мільйона, та гороху — 225 тисяч тонн. Загальна площа, на якій вже провели жнива, становить понад 919 тисяч гектарів.

Крім зернових, аграрії дев’яти областей розпочали збирання ріпаку. Його вже зібрано понад 290 тисяч тонн на площі майже 179 тисяч гектарів.

Фото: Мінагрополітики

Нагадаємо, що попри родючі ґрунти, аграрна земля на Миколаївщині залишається однією з найдешевших в Україні. Ціна за гектар у червні становить майже 35 тисяч гривень, тоді як у західних областях вона сягає понад 130 тисяч гривень.