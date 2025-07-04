Миколаївська область увійшла у трійку лідерів збору врожаю в Україні
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- Марія Хаміцевич
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17:22, 04 липня, 2025
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На Миколаївщині активно триває збирання ранніх зернових. Станом на 4 липня аграрії області вже обмолотили майже 120 тисяч гектарів і намолотили понад 276,7 тисячі тонн зерна нового врожаю.
Про це 4 липня повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Миколаївщина — одна з трьох областей, які демонструють найвищі темпи жнив. Поряд із нею — Одещина (516,2 тисяч тонн зерна) та Дніпропетровщина (37,2 тисяч тонн).
Загалом по Україні вже намолочено 865,7 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Найбільше зібрали ячменю — 501,2 тисяча тонн. Пшениці — 277,8 тисяч тонн, гороху — 83,8 тисячі тонн.
Також сільгоспвиробники Миколаївської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей обмолотили 46 тисяч гектарів ріпаку. Зібрано вже 71,6 тисячі тонн культури.
Жнива тривають у дев’яти регіонах України. Аграрії очікують, що вже найближчим часом країна вийде на перший мільйон тонн нового врожаю.
Слід зазначити, що попри родючі ґрунти, аграрна земля на Миколаївщині залишається однією з найдешевших в Україні. Ціна за гектар у червні становить майже 35 тисяч гривень, тоді як у західних областях вона сягає понад 130 тисяч гривень.
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