На Херсонщині троє волонтерів підірвались на міні

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року, архівне фото «МикВісті»

Увечері 18 липня в селі Велетенське на правобережній Херсонщині троє волонтерів наїхали на російську міну.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Чоловіки віком 30, 32 та 57 років отримали мінно-вибухові травми та контузії. Медики надали їм допомогу, і надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно.

Нагадаємо, що у Миколаївській та Херсонській областях фахівці Данської ради у справах біженців проводять нетехнічні обстеження територій (НТО), які можуть бути забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Наразі виявили 30 потенційно небезпечних ділянок загальною площею понад 150 гектарів.

Також нагадаємо, що станом на початок червня в Україні сертифіковано 108 операторів протимінної діяльності. Обсяг територій, які отримали статус безпечних, зріс майже на 50% у порівнянні з минулим роком.