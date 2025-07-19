  • субота

    19 липня, 2025

  • 25°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 липня , 2025 субота

  • Миколаїв • 25° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині троє волонтерів підірвались на міні

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року, архівне фото «МикВісті»Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року, архівне фото «МикВісті»

Увечері 18 липня в селі Велетенське на правобережній Херсонщині троє волонтерів наїхали на російську міну.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Чоловіки віком 30, 32 та 57 років отримали мінно-вибухові травми та контузії. Медики надали їм допомогу, і надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно.

Нагадаємо, що у Миколаївській та Херсонській областях фахівці Данської ради у справах біженців проводять нетехнічні обстеження територій (НТО), які можуть бути забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Наразі виявили 30 потенційно небезпечних ділянок загальною площею понад 150 гектарів.

Також нагадаємо, що станом на початок червня в Україні сертифіковано 108 операторів протимінної діяльності. Обсяг територій, які отримали статус безпечних, зріс майже на 50% у порівнянні з минулим роком.

Останні новини про: Херсонщина

Польща допомогла відкрити нові амбулаторії у двох селах на Херсонщині
Аграрії Херсонщини зібрали перші 500 тонн кавунів
За тиждень на Херсонщині знищили понад 1400 дронів, запущених росіянами
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому

Юлія Бойченко
новини

«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Депутати з третього разу дозволили миколаївському музиканту Алексєєву облаштувати пляж на Намиві

Юлія Бойченко
новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко

Останні новини про: Херсонщина

За тиждень на Херсонщині знищили понад 1400 дронів, запущених росіянами
Аграрії Херсонщини зібрали перші 500 тонн кавунів
Польща допомогла відкрити нові амбулаторії у двох селах на Херсонщині

ДЖКГ Миколаєва додатково витратить ₴13,5 млн на ремонт зруйнованої багатоповерхівки в Корабельному районі

2 години тому

У Миколаєві водій збив 80-річного пішохода: чоловік загинув на місці

Головне сьогодні