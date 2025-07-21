На Миколаївщині відкрили оновлений медзаклад і передали житло переселенцям

На Миколаївщині відкрили оновлений оновлений медичний заклад. Фото: Миколаївська ОВА

У Доманівській громаді Миколаївської області відкрили оновлений Центр первинної медико-санітарної допомоги та передали житло для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.

Крім того, дві родини переселенців отримали ключі від новозбудованих будинків. Житло зведено за підтримки фондів GAUFonden, Ramboll та Посольства Королівства Данії в Україні. Загалом у Доманівській громаді вже побудовано чотири такі будинки, а планується — вісім.

Ремонт медичного закладу провели за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) та фінансування Міністерства закордонних справ Норвегії. Сучасне медичне обладнання закупили за підтримки німецької організації GIZ. Також до проєкту долучилися обласний і місцевий бюджети.

У повідомленні також зазначили, що загалом в межах проєкту планується створити понад 70 сучасних і безпечних будинків для родин, які втратили житло через війну.

На Миколаївщині відкрили оновлений оновлений медичний заклад. Фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині відкрили оновлений оновлений медичний заклад. Фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині відкрили оновлений оновлений медичний заклад. Фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині відкрили оновлений оновлений медичний заклад. Фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині відкрили оновлений оновлений медичний заклад. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, у Миколаєва Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 відкрив оновлений вхід і реєстратуру після ремонту.