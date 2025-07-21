За тиждень на Миколаївщині народилося 87 дітей
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
19:22, 21 липня, 2025
-
Минулого тижня, з 14 по 17 липня, в Миколаївській області народилося 87 дітей.
Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед новонароджених — 49 дівчинки та 38 хлопчиків. З найменшою вагою 1140 грам народилась дитина в КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня».
За даними Миколаївської міської ради, в медичних закладах Миколаєва протягом тижня народилося 42 дитини: 16 хлопчиків і 26 дівчат.
Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Документ передбачає підвищення одноразової виплати після пологів — замість 10,3 тисячі гривень жінки отримуватимуть 50 тисяч гривень.
Останні новини про: Діти