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За тиждень на Миколаївщині народилося 87 дітей

За тиждень на Миколаївщині народилося 72 дитини. Фото: 06photo/DepositphotosЗа тиждень на Миколаївщині народилося 72 дитини. Фото: 06photo/Depositphotos

Минулого тижня, з 14 по 17 липня, в Миколаївській області народилося 87 дітей.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед новонароджених — 49 дівчинки та 38 хлопчиків. З найменшою вагою 1140 грам народилась дитина в КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня».

За даними Миколаївської міської ради, в медичних закладах Миколаєва протягом тижня народилося 42 дитини: 16 хлопчиків і 26 дівчат.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Документ передбачає підвищення одноразової виплати після пологів — замість 10,3 тисячі гривень жінки отримуватимуть 50 тисяч гривень.

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