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«Нафтогаз» показав умови, в яких працюють співробітники Миколаївської ТЕЦ

Умови працівників Миколаївської ТЕЦ. Скриншот з колажу НафтогазУмови працівників Миколаївської ТЕЦ. Скриншот з ілюстрації Нафтогаз

На Миколаївській ТЕЦ для працівників ремонтно-будівельного цеху та цеху теплових мереж встановили два модульні будинки з роздягальнями, душовими кабінами та вбиральнями.

Умови роботи співробітників підприємства показала пресслужба НАК «Нафтогаз України».

Там зазначають, що у котлотурбінному цеху оновили побутові приміщення: облаштували роздягальні з шафами та лавками. Працівники користуються їдальнею, обладнаною побутовою технікою. А для догляду за спецодягом зробили пральню з сучасним обладнанням та мийними засобами.

«Миколаївська ТЕЦ продовжує інвестувати у комфортні та безпечні умови праці, бо турбота про людей – фундамент стабільної роботи підприємства», — додали у повідомленні.

Нещодавно Миколаївська теплоелектроцентраль на вимогу суду та онлайн-медіа «МикВісті» розсекретила розмір заробітних плат та премій, виплачених керівництву та членам наглядової ради підприємства протягом 2023 року.

Члени наглядової ради ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» отримують в середньому близько 50–60 тисяч гривень на місяць в рамках цивільно-правових договорів.

Нагадаємо, що понад рік тому, 24 січня 2024 року, журналістка видання надіслала до підприємства інформаційний запит, яким просила надати інформацію про зарплати та премії, які отримав у 2023 році керівний склад Миколаївської ТЕЦ. Окремим пунктом запиту була інформація щодо сум винагород, компенсацій витрат та додаткових благ, що були надані членам наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль». У травні 2024 року видання звернулось із позовом до суду, щоб зобовʼязати ТЕЦ оприлюднити дані про зарплати. Миколаївський окружний адміністративний суд 17 лютого в повному обсязі задовольнив позов головної редакторки «МикВісті» Катерини Середи до Миколаївської ТЕЦ.

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