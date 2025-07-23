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Кравченко пояснив, чому САП має бути частиною системи Офісу Генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Кравченко. Фото: glavcom.uaГенеральний прокурор Руслан Кравченко. Фото: glavcom.ua

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що після ухвалення закону №12414 Спеціалізована антикорупційна прокуратура працюватиме у складі Офісу Генпрокурора, але збереже власні провадження.

Про це він сказав 22 липня під час брифінгу, пише Суспільне.

— Спеціальна антикорупційна прокуратура відповідно до Закону України про прокуратуру, як була, так і залишається у статусі департаменту ОГПУ. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм. І разом будемо один одному допомагати, — сказав Руслан Кравченко.

Він наголосив, що не втручатиметься у розслідування, якими займається САП. Зокрема, навів приклад справи ексміністра Олексія Чернишова, підозрюваного у зловживанні службовим становищем. За словами Кравченка, навіть після ухвалення закону це провадження залишиться за САП.

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— Деякі журналісти повідомляли, що нового Генпрокурора призначили для того, щоб він забрав Чернишова справу. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін Чернишова я не заберу. Як розслідування було, так і буде. Я подивлюся, як вони як вони закінчать, і як потім прокурори САП будуть підтримувати державне обвинувачення до вироку, — заявив він.

Голова СБУ Василь Малюк підтримав зміни та назвав їх посиленням відповідальності. Він визнав, що закон звужує незалежність НАБУ та САП, однак зазначив, що ці органи продовжать роботу. За словами Малюка, закон ухвалили для уникнення дублювання функцій і забезпечення балансу у системі.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до Кримінального процесуального кодексу, які можуть зробити Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру залежними від рішень Генерального прокурора.

Пізніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували спільну заяву щодо законопроєкту №12414. У заяві наголосили, що у разі його ухвалення НАБУ втратить незалежність, а керівник САП стане номінальною фігурою.

Також на загрозу від ухвалення законопроєкту вказали у Transparency International Ukraine. У своїй заяві організація попереджає, що нові норми можуть надати VIP-імунітет для фігурантів топкорупційних справ.

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