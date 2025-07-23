  • середа

    23 липня, 2025

  • 27.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 23 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 27.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Якщо ми інваліди й уроди, пропишіть це в законі, — Генпрокурор на засіданні комітету ВР

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко обурився оплатою праці прокурорівГенеральний прокурор України Руслан Кравченко обурився оплатою праці прокурорів

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко розкритикував систему оплати праці в органах прокуратури. 

Свою думку він озвучив на сьогоднішньому засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Він зауважив, що прокурори отримують нижчу оплату порівняно з колегами з інших правоохоронних відомств. Він назвав це несправедливим та принизливим.

— Я, генпрокурор, отримую 95 тисяч гривень, а начальник відділу ДБР — 160. Я тут, за вашими словами, відповідаю за всю справедливість та корупцію. Авжеж відповідаю, але чому так несправедливо? Якщо ви вважаєте, що всі прокурори — якісь негідники, інваліди, уроди, то пропишіть в держбюджеті: «Прокурори — уроди, і зарплата 1600». Це принаймні буде чесно й відкрито», — сказав Руслан Кравченко.

При цьому зарплати у ДБР, БЕБ та НАБУ він назвав «космічними», у той час як в окружних прокуратурах, де на одного працівника припадає від 5 до 10 тисяч кримінальних проваджень, середня зарплата складає близько 35 тисяч гривень.

— Чесно скажу, кожен другий думав: зараз 10 років відпрацюю, отримаю інвалідність і отримуватиму пенсію. Я вважаю, що це не від гарного життя. Більшість прокурорів — чесні та працюють за зарплату, — сказав генпрокурор.

Нагадаємо, 30 жовтня Верховна Рада підтримала правку №155 до держбюджету 2025 року, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%.

Останні новини про: Офіс Генерального прокурора

НАБУ і САП переходять під керівництво Генпрокурора: Зеленський підписав закон
Кравченко пояснив, чому САП має бути частиною системи Офісу Генпрокурора
У генпрокуратурі заявили, що правоохоронці підготують зміни в закони щодо діяльності правоохоронних органів, їх подадуть Зеленському
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві створили інвестиційну раду: її очолив мер Сєнкевич

Аліса Мелік-Адамян
новини

Виконком Миколаєва затвердив створення Ситуаційного центру: він має полегшити роботу служб у разі критичних ситуацій

Аліса Мелік-Адамян
новини

«12414 — номер вашої ганьби»: миколаївці з прапорами Правого сектору протестують проти закону обмеження роботи НАБУ і САП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Двоє суддів з Миколаєва претендують на посади в Конституційному суді

Катерина Середа
новини

Усі миколаївські «Слуги» підтримали позбавлення незалежності НАБУ та САП

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Офіс Генерального прокурора

У генпрокуратурі заявили, що правоохоронці підготують зміни в закони щодо діяльності правоохоронних органів, їх подадуть Зеленському
Кравченко пояснив, чому САП має бути частиною системи Офісу Генпрокурора
НАБУ і САП переходять під керівництво Генпрокурора: Зеленський підписав закон

Миколаївці вдруге зібрались на мітинг у підтримку НАБУ та САП

Єврокомісія висловила Зеленському занепокоєння через закон щодо НАБУ і САП: вимагають пояснень

Виконком Миколаєва затвердив створення Ситуаційного центру: він має полегшити роботу служб у разі критичних ситуацій

СУСПІЛЬСТВО

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні