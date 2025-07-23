Якщо ми інваліди й уроди, пропишіть це в законі, — Генпрокурор на засіданні комітету ВР

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко обурився оплатою праці прокурорів

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко розкритикував систему оплати праці в органах прокуратури.

Свою думку він озвучив на сьогоднішньому засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Він зауважив, що прокурори отримують нижчу оплату порівняно з колегами з інших правоохоронних відомств. Він назвав це несправедливим та принизливим.

— Я, генпрокурор, отримую 95 тисяч гривень, а начальник відділу ДБР — 160. Я тут, за вашими словами, відповідаю за всю справедливість та корупцію. Авжеж відповідаю, але чому так несправедливо? Якщо ви вважаєте, що всі прокурори — якісь негідники, інваліди, уроди, то пропишіть в держбюджеті: «Прокурори — уроди, і зарплата 1600». Це принаймні буде чесно й відкрито», — сказав Руслан Кравченко.

При цьому зарплати у ДБР, БЕБ та НАБУ він назвав «космічними», у той час як в окружних прокуратурах, де на одного працівника припадає від 5 до 10 тисяч кримінальних проваджень, середня зарплата складає близько 35 тисяч гривень.

— Чесно скажу, кожен другий думав: зараз 10 років відпрацюю, отримаю інвалідність і отримуватиму пенсію. Я вважаю, що це не від гарного життя. Більшість прокурорів — чесні та працюють за зарплату, — сказав генпрокурор.

Нагадаємо, 30 жовтня Верховна Рада підтримала правку №155 до держбюджету 2025 року, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%.