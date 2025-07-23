Великі собаки можуть подорожувати всіма типами вагонів: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин

Жінка тримає на руках собаку. Архівне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» змінила правила перевезення тварин у поїздах. Відтепер великі собаки (вище 45 сантиметрів у холці) можуть подорожувати всіма типами вагонів, але за певних умов.

Як повідомили в «Укрзалізниці», можна перевозити великих собак у поїздах «Інтерсіті+» — якщо викуплені всі місця в одному ряду. Пес має бути на підлозі біля власника. Також у спальних вагонах класу «Люкс» або RIC — якщо викуплено все купе.

Службові собаки військових можуть їздити в будь-якому вагоні безкоштовно, незалежно від розміру. Обов’язково — намордник і повідець.

Для маленьких тварин (до 45 сантиметрів у холці):

Можна подорожувати без переноски, якщо викуплені всі місця в купе.

Переноска не обов’язково має бути жорсткою — підійде сумка або рюкзак з водонепроникним дном.

У будь-якому випадку пасажир має мати ветеринарні документи, квиток на тварину, а також повідець і намордник для великих собак.

УЗ уточнює, що ці зміни були розроблені після консультацій із зоозахисниками UAnimals, експертами Мінрегіону та міжнародними фахівцями.

Нагадаємо, що із 1 серпня розпочне курсувати новий поїзд №209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ. Він вирушатиме через день — по непарних числах з Миколаєва та по парних числах у зворотному напрямку.