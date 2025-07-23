  • четвер

    24 липня, 2025

  • 25.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 25.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Великі собаки можуть подорожувати всіма типами вагонів: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин

Жінка тримає на руках собаку. Архівне фото: «МикВісті»Жінка тримає на руках собаку. Архівне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» змінила правила перевезення тварин у поїздах. Відтепер великі собаки (вище 45 сантиметрів у холці) можуть подорожувати всіма типами вагонів, але за певних умов.

Як повідомили в «Укрзалізниці», можна перевозити великих собак у поїздах «Інтерсіті+» — якщо викуплені всі місця в одному ряду. Пес має бути на підлозі біля власника. Також у спальних вагонах класу «Люкс» або RIC — якщо викуплено все купе.

Службові собаки військових можуть їздити в будь-якому вагоні безкоштовно, незалежно від розміру. Обов’язково — намордник і повідець.

Для маленьких тварин (до 45 сантиметрів у холці):

  • Можна подорожувати без переноски, якщо викуплені всі місця в купе.
  • Переноска не обов’язково має бути жорсткою — підійде сумка або рюкзак з водонепроникним дном.

У будь-якому випадку пасажир має мати ветеринарні документи, квиток на тварину, а також повідець і намордник для великих собак.

УЗ уточнює, що ці зміни були розроблені після консультацій із зоозахисниками UAnimals, експертами Мінрегіону та міжнародними фахівцями.

Нагадаємо, що із 1 серпня розпочне курсувати новий поїзд №209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ. Він вирушатиме через день — по непарних числах з Миколаєва та по парних числах у зворотному напрямку.

 

Останні новини про: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» цього року планує звільнити 25% адміністративного персоналу
У липні «Укрзалізниця» евакуювала понад 400 людей із небезпечних регіонів
«Укрзалізниця» запускає новий потяг Миколаїв – Івано-Франківськ
Реклама

Читайте також:

новини

Якщо ми інваліди й уроди, пропишіть це в законі, — Генпрокурор на засіданні комітету ВР

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві створили інвестиційну раду: її очолив мер Сєнкевич

Аліса Мелік-Адамян
новини

Виконком Миколаєва затвердив створення Ситуаційного центру: він має полегшити роботу служб у разі критичних ситуацій

Аліса Мелік-Адамян
новини

«12414 — номер вашої ганьби»: миколаївці з прапорами Правого сектору протестують проти закону обмеження роботи НАБУ і САП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Двоє суддів з Миколаєва претендують на посади в Конституційному суді

Катерина Середа

Останні новини про: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» запускає новий потяг Миколаїв – Івано-Франківськ
У липні «Укрзалізниця» евакуювала понад 400 людей із небезпечних регіонів
«Укрзалізниця» цього року планує звільнити 25% адміністративного персоналу

Миколаївці вдруге зібрались на мітинг у підтримку НАБУ та САП

Єврокомісія висловила Зеленському занепокоєння через закон щодо НАБУ і САП: вимагають пояснень

5 годин тому

Виконком Миколаєва затвердив створення Ситуаційного центру: він має полегшити роботу служб у разі критичних ситуацій

СУСПІЛЬСТВО

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні