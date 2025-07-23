«Укрзалізниця» запускає новий потяг Миколаїв – Івано-Франківськ

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

Із 1 серпня розпочне курсувати новий поїзд №209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ. Він вирушатиме через день — по непарних числах з Миколаєва та по парних числах у зворотному напрямку.

Як повідомили в «Укрзалізниці», відправлення з Миколаєва — о 15:54, прибуття до Івано-Франківська — о 12:32 наступного дня.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 13:05 і прибуватиме до Миколаєва о 09:24 наступного дня.

Потяг проходитиме через такі станції: Новий Буг, Долинська, імені Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль і Львів. Квитки доступні для продажу за 10 днів до дати поїздки.

Нагадаємо, також «Укрзалізниця» призначила новий поїзд №148/147 сполученням Житомир — Одеса. Який з’єднав Полісся з Чорноморським узбережжям.